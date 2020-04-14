Экс-игрок Динамо готов потерять 1,5 миллиона евро в зарплате

Юнес Беланда решил продемонстрировать свою лояльность «Галатасараю»

  • 14.04.2020 14:36
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Экс-игрок Динамо готов потерять 1,5 миллиона евро в зарплате
© Instagram. Юнес Беланда

Бывший полузащитник «Динамо» Юнес Беланда, который с лета 2017 года выступает в Турции за «Галатасарай», решил добровольно отказаться от части своей зарплаты на период карантина, вызванного пандемией коронавируса.

Сообщается, что марокканец готов отказаться от 1,5 миллионов евро в своем годовом заработке, общая сумма которого, согласно контракта, составляет 3,35 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Беланда рассчитывает договориться с «Галатасараем» о продлении своего контракта, хотя боссы клуба изначально нацеливались на его продажу.

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Источник — Aksam

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