Экс-игрок Динамо готов потерять 1,5 миллиона евро в зарплате

Бывший полузащитник «Динамо» Юнес Беланда, который с лета 2017 года выступает в Турции за «Галатасарай», решил добровольно отказаться от части своей зарплаты на период карантина, вызванного пандемией коронавируса.

Сообщается, что марокканец готов отказаться от 1,5 миллионов евро в своем годовом заработке, общая сумма которого, согласно контракта, составляет 3,35 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Беланда рассчитывает договориться с «Галатасараем» о продлении своего контракта, хотя боссы клуба изначально нацеливались на его продажу.