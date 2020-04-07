Бывший хавбек Динамо удивил боссов Галатасарая

Юнес Беланда выразил желание подписать новый контракт с клубом из Стамбула

  • 07.04.2020 10:57
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Бывший хавбек Динамо удивил боссов Галатасарая
© Twitter. Юнес Беланда

Атакующий полузащитник «Галатасарая» Юнес Беланда через агента довел до руководства клуба свое желание начать переговоры о продлении действующего контракта, истекающего летом 2021 года.

Этим 30-летний марокканец удивил боссов «Галатасарая», так как те настраивались на летнюю продажу высокооплачиваемого легионера, чья эффективность на поле вызывает определенные вопросы.

По информации из турецкой прессы, Беланда является одним из наиболее высокооплачиваемых игроков команды. Его оклад составляет 3,35 миллиона евро в год, но с учетом всевозможных бонусов может достигать 4,5 миллионов евро в год.

Ожидается, что окончательное решение руководство клуба примет после консультаций с главным тренером Фатихом Теримом, который в настоящее время восстанавливается от заболевания коронавирусом.

Напомним, в начале февраля сообщалось о готовности московского «Спартака» выкупить контракт Беланда, но марокканец категорически отказался покидать Турцию и перебираться в Россию.

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Источник — Milliyet

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