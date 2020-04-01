КАРИКАТУРА ДНЯ. Фатих Терим побеждает коронавирус

Главный тренер «Галатасарая» выписался из больницы

  • 01.04.2020 09:37
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КАРИКАТУРА ДНЯ. Фатих Терим побеждает коронавирус
© ФК Галатасарай. Фатих Терим

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 66-летним главным тренером турецкого «Галатасарая» Фатихом Теримом. Ранее у Терима был обнаружен коронавирус, но специалист победил болезнь и уже выписался из больницы.

«Фатих Терим побеждает коронавирус», — прокомментировал свою работу Момани.

«Оставайтесь дома ровно столько, сколько это возможно. Защитите себя, принимая меры предосторожности», — заявил Терим после выписки.

По состоянию на 31-е марта, в Турции зафиксировано более 13,5 тысяч случаев заражения. 243 пациента выздоровели, 214 — скончались.

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Источник — Instagram

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