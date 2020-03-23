Турецкий наставник Фатих Терим заразился коронавирусом

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим заразился коронавирусом. Известный 66-летний турецкий наставник сообщил об этом в Твиттере:
«Согласно результатам тестов, сделанных сегодня, мой результат на коронавирус оказался положительным. Я в хороших руках в больнице. Не беспокойтесь. Постараюсь пообщаться в ближайшие сроки».
Напомним, ранее от болезни COVID-19 скончался экс-президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс.
Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..— Fatih Terim (@fatihterim) March 23, 2020
Источник — Twitter
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