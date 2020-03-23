Турецкий наставник Фатих Терим заразился коронавирусом

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим заразился коронавирусом. Известный 66-летний турецкий наставник сообщил об этом в Твиттере:

«Согласно результатам тестов, сделанных сегодня, мой результат на коронавирус оказался положительным. Я в хороших руках в больнице. Не беспокойтесь. Постараюсь пообщаться в ближайшие сроки».

Напомним, ранее от болезни COVID-19 скончался экс-президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс.