Турецкий наставник Фатих Терим заразился коронавирусом

Главный тренер «Галатасарая» сообщил о своей болезни в Твиттере

  • 23.03.2020 22:14
  • 928 просмотров
  • 2 комментария
Турецкий наставник Фатих Терим заразился коронавирусом
© Twitter. Фатих Терим

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим заразился коронавирусом. Известный 66-летний турецкий наставник сообщил об этом в Твиттере:

«Согласно результатам тестов, сделанных сегодня, мой результат на коронавирус оказался положительным. Я в хороших руках в больнице. Не беспокойтесь. Постараюсь пообщаться в ближайшие сроки».

Напомним, ранее от болезни COVID-19 скончался экс-президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс. 

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 23.03.2020 23:12
    0
    salamanka1982, 23.03.2020 22:57
    67 лет чуваку. Как говорил наш бывший глава МОЗ: - Не стоит тратить деньги на тех кому за 65. Это уже трупы. Очень жаль, уважаемый тренер и сильный был!
    В Испании от коронавируса умерла медсестра 52 лет. Вроде и при больнице человек и возраст небольшой. Тут будет многое от генетики зависеть. Ученые утверждают, что в GB уже каждый 10-й ребенок не восприимчив к ВИЧ https://www.bbc.com/news/health-37438837 Ну и в Италии высокая смертность среди стариков, потому что они все сидят дома, в больницах давно нет мест. В Германии 118 умерших на 30 тыс. Все потому что ресурс в 28 тыс мест интенсивной терапии еще не вычерпан. Поэтому и должны все по домам сидеть хотя бы месяц, а там видно будет.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 23.03.2020 22:57
    0
    67 лет чуваку. Как говорил наш бывший глава МОЗ: - Не стоит тратить деньги на тех кому за 65. Это уже трупы. Очень жаль, уважаемый тренер и сильный был!
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 23.03.2020 23:12
    0
    salamanka1982, 23.03.2020 22:57
    67 лет чуваку. Как говорил наш бывший глава МОЗ: - Не стоит тратить деньги на тех кому за 65. Это уже трупы. Очень жаль, уважаемый тренер и сильный был!
    В Испании от коронавируса умерла медсестра 52 лет. Вроде и при больнице человек и возраст небольшой. Тут будет многое от генетики зависеть. Ученые утверждают, что в GB уже каждый 10-й ребенок не восприимчив к ВИЧ https://www.bbc.com/news/health-37438837 Ну и в Италии высокая смертность среди стариков, потому что они все сидят дома, в больницах давно нет мест. В Германии 118 умерших на 30 тыс. Все потому что ресурс в 28 тыс мест интенсивной терапии еще не вычерпан. Поэтому и должны все по домам сидеть хотя бы месяц, а там видно будет.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 23.03.2020 22:57
    0
    67 лет чуваку. Как говорил наш бывший глава МОЗ: - Не стоит тратить деньги на тех кому за 65. Это уже трупы. Очень жаль, уважаемый тренер и сильный был!
    Ссылка
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