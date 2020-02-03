Экс-хавбек Динамо отказал топ-клубу из России

Юнес Беланда не пожелал переходить в московский «Спартак»

  • 03.02.2020 09:44
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Экс-хавбек Динамо отказал топ-клубу из России
© Twitter. Юнес Беланда

Полузащитник «Галатасарая» Юнес Беланда, известный в Украине по выступлениям в составе «Динамо», отклонил предложение о переходе в московский «Спартак».

Российский топ-клуб сделал предложение «Галатасараю» о покупке Беланда, но игрок ответил категорическим отказом, не пожелав покидать Турцию.

Ранее Беланда также отказался от переезда в Саудовскую Аравию и хочет остаться в «Галатасарае», хотя главный тренер команды Фатих Терим был бы не против ухода марокканца, с которым у него сложились весьма натянутые отношения.

В январское трансферное окно ходили слухи о возможном переходе Беланда в «Монако», но переговоры французского и турецкого клубов не увенчались успехом.

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Источник — Sabah

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