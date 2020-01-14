Монако ведет переговоры о покупке экс-игрока Динамо

Экс-полузащитник киевского «Динамо» Юнес Беланда, который ныне пребывает на контракте в «Галатасарае», в ближайшее время может перейти в «Монако».

Французский клуб ведет переговоры о трансфере Беланда и уже достиг согласия с «Галатасараем». Ожидается, что если «Монако» удастся согласовать условия личного контракта с Беланда, то сделка состоится.

Ранее сообщалось о желании «Галатасарая» продать Юнеса Беланда, чтобы предпринять попытку купить Алекса Тейшейру из «Цзянсу Сунин». Однако марокканский хавбек отказал клубам из Саудовской Аравии, проявлявшим интерес к его приобретению.

Напомним, до переезда в «Динамо» Юнес Беланда выступал во Франции за «Монпелье», с которым в 2012 году стал чемпионом Лиги 1.