Монако ведет переговоры о покупке экс-игрока Динамо

Юнес Беланда в ближайшее время может вернуться во Францию

  • 14.01.2020 15:18
  • 1285 просмотров
  • 2 комментария
Монако ведет переговоры о покупке экс-игрока Динамо
© Twitter. Юнес Беланда

Экс-полузащитник киевского «Динамо» Юнес Беланда, который ныне пребывает на контракте в «Галатасарае», в ближайшее время может перейти в «Монако».

Французский клуб ведет переговоры о трансфере Беланда и уже достиг согласия с «Галатасараем». Ожидается, что если «Монако» удастся согласовать условия личного контракта с Беланда, то сделка состоится.

Ранее сообщалось о желании «Галатасарая» продать Юнеса Беланда, чтобы предпринять попытку купить Алекса Тейшейру из «Цзянсу Сунин». Однако марокканский хавбек отказал клубам из Саудовской Аравии, проявлявшим интерес к его приобретению.

Напомним, до переезда в «Динамо» Юнес Беланда выступал во Франции за «Монпелье», с которым в 2012 году стал чемпионом Лиги 1.

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Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 14.01.2020 15:27
    -2
    pidor_iz_shakhtera, 14.01.2020 15:25
    и вот как такие игроки стали не нужными Динамо?
    Патамушто там работают дауны как в менеджменте, так и в руководстве клюбом
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
      pidor_iz_shakhtera, 14.01.2020 15:25
    0
    и вот как такие игроки стали не нужными Динамо?
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
      pidor_iz_shakhtera, 14.01.2020 15:25
    0
    и вот как такие игроки стали не нужными Динамо?
    Ссылка
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