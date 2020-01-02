Галатасарай хочет продать экс-игрока Динамо для покупки экс-игрока Шахтера

Стамбульский клуб намерен заполучить в свои ряды Алекса Тейшейру

  • 02.01.2020 09:59
  • 2585 просмотров
  • 1 комментарий
Галатасарай хочет продать экс-игрока Динамо для покупки экс-игрока Шахтера
© Twitter. Алекс Тейшейра

«Галатасарай» планирует в ближайшее время продать бывшего хавбека «Динамо» Юнеса Беланда, выручив за этот трансфер порядка 10 миллионов евро.

Полученные средства пойдут на приобретение экс-хавбека «Шахтера» Алекса Тейшейры, ныне выступающего в Китае за «Цзянсу Сунин».

Отмечается, что 29-летний Тейшейра очень хочет вернуться в европейский футбол, чтобы вновь получить шанс поиграть в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что к Юнесу Беланда интерес проявляют несколько клубов из Саудовской Аравии.

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Источник — Fanatik

(2 голоса)

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Комментарии
    markten1984
    online
      markten1984, 02.01.2020 10:47
    +1
    Очень хочет поиграть в ЛЧ,так какого ты в Китай переходил или уже на пенсию заработал.А мог бы в топ клубе играть и теже деньги зарабатывать
    Ссылка
    markten1984
    online
      markten1984, 02.01.2020 10:47
    +1
    Очень хочет поиграть в ЛЧ,так какого ты в Китай переходил или уже на пенсию заработал.А мог бы в топ клубе играть и теже деньги зарабатывать
    Ссылка
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