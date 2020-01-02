Галатасарай хочет продать экс-игрока Динамо для покупки экс-игрока Шахтера

«Галатасарай» планирует в ближайшее время продать бывшего хавбека «Динамо» Юнеса Беланда, выручив за этот трансфер порядка 10 миллионов евро.

Полученные средства пойдут на приобретение экс-хавбека «Шахтера» Алекса Тейшейры, ныне выступающего в Китае за «Цзянсу Сунин».

Отмечается, что 29-летний Тейшейра очень хочет вернуться в европейский футбол, чтобы вновь получить шанс поиграть в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что к Юнесу Беланда интерес проявляют несколько клубов из Саудовской Аравии.