Миккель ДУЭЛУНД: «Я восстановился после травмы»

Полузащитнику «Динамо» пошла на пользу пауза в чемпионате

  • 22.04.2020 17:00
  • 229 просмотров
  • 1 комментарий
Миккель ДУЭЛУНД: «Я восстановился после травмы»
© ФК Динамо. Миккель Дуэлунд

Полузащитник киевского «Динамо» Миккель Дуэлунд поделился, как поддерживает форму во время вынужденного карантина. 

«В течение карантина я много тренируюсь и гуляю с собаками - теперь у меня их две. Но, конечно, хочу вернуться к привычным тренировкам как можно скорее.

Стараюсь разнообразить рутину различными способами: смотрю много фильмов, чаще убираю в квартире и изучаю русский язык. Сейчас я уже понимаю почти все, но говорить по-русски для меня сложно. Этот язык совсем не похож на датский и английский, так что это нелегко. Но, думаю, со временем и практикой смогу разговаривать.

 У меня есть велотренажер, специальные мячи для фитнеса. А на базе я бегаю и занимаюсь с мячом. Это такая двойная стратегия: важно как выполнять беговые упражнения - бегать и на длинные, и на короткие дистанции, с различными интервалами, так и как можно больше заниматься с мячом. Потому что одно дело - это поддержание физических кондиций, а совсем другое - сохранение футбольных навыков.

Я пропустил последнюю игру перед карантином из-за травмы, поэтому можно сказать, что эта пауза была для меня вовремя. Сейчас я уже восстановился после повреждения.

На данный момент от распространения коронавируса в стране зависит, когда мы сможем возобновить командные тренировки и продолжить сезон. Мы должны воспринимать эту ситуацию серьезно. Если будем соблюдать правила карантина, то минимизируем время, в течение которого он будет продолжаться», - сказал Дуэлунд.

Смотрите также: ФОТО. Дуэлунд похвастался домашним любимцем.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 22.04.2020 17:23
    0
    В течение карантина я много гуляю с собаками - теперь у меня их две. Но, конечно, хочу чтобы их было три, четыре.... десять. Мечтаю завести псарню в квартире.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 22.04.2020 17:23
    0
    В течение карантина я много гуляю с собаками - теперь у меня их две. Но, конечно, хочу чтобы их было три, четыре.... десять. Мечтаю завести псарню в квартире.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности