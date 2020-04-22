Миккель ДУЭЛУНД: «Я восстановился после травмы»

Полузащитник киевского «Динамо» Миккель Дуэлунд поделился, как поддерживает форму во время вынужденного карантина.

«В течение карантина я много тренируюсь и гуляю с собаками - теперь у меня их две. Но, конечно, хочу вернуться к привычным тренировкам как можно скорее.

Стараюсь разнообразить рутину различными способами: смотрю много фильмов, чаще убираю в квартире и изучаю русский язык. Сейчас я уже понимаю почти все, но говорить по-русски для меня сложно. Этот язык совсем не похож на датский и английский, так что это нелегко. Но, думаю, со временем и практикой смогу разговаривать.

У меня есть велотренажер, специальные мячи для фитнеса. А на базе я бегаю и занимаюсь с мячом. Это такая двойная стратегия: важно как выполнять беговые упражнения - бегать и на длинные, и на короткие дистанции, с различными интервалами, так и как можно больше заниматься с мячом. Потому что одно дело - это поддержание физических кондиций, а совсем другое - сохранение футбольных навыков.

Я пропустил последнюю игру перед карантином из-за травмы, поэтому можно сказать, что эта пауза была для меня вовремя. Сейчас я уже восстановился после повреждения.

На данный момент от распространения коронавируса в стране зависит, когда мы сможем возобновить командные тренировки и продолжить сезон. Мы должны воспринимать эту ситуацию серьезно. Если будем соблюдать правила карантина, то минимизируем время, в течение которого он будет продолжаться», - сказал Дуэлунд.

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