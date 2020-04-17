ФОТО. Дуэлунд похвастался домашним любимцем

22-летний датский полузащитник киевского «Динамо» Миккель Дуэлунд не скучает во время карантина.
Дуэлунд завел собаку. «Добро пожаловать», — написал Миккель, поделившись фото своего любимца.
В текущем сезоне Дуэлунд провел за «Динамо» 4 матча во всех турнирах.
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