Александр ДЕНИСОВ: «Когда нет футбола, что показывать?»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» рассказал о работе в условиях карантина

  • 22.04.2020 16:32
  • 756 просмотров
  • 3 комментария
Александр ДЕНИСОВ: «Когда нет футбола, что показывать?»
© ТК Футбол. Александр Денисов

Александр Денисов, директор телеканалов «Футбол 1/2/3», рассказал, как каналы работают в условиях карантина:

«С введением карантина в Украине, мы столкнулись с ситуацией, прецедентов которой ещё никогда не было. Нет футбола, а что в этой связи показывать? Конечно, мы могли остановить всё студийное производство, сделать канал барабанного типа и просто крутить повторы старых матчей. Впрочем, так поступило большинство европейских ведущих каналов. Но мы решили, что нельзя в столь критический момент закрыть всё и оставить нашего телезрителя без футбольных новостей, без обсуждения нынешней трагической ситуации, в которой оказался футбол.

При этом мы сами в начале карантина испытывали определённый пессимизм, касательно того, а будет у нас достаточно контента, чтобы насыщать ежедневно три выпуска новостей. Оказалось, что мы были правы, когда рискнули сохранить новости в эфире, мир футбола не замер, а напротив, всеми возможными способами коммуникации, через соцсети, zoom и другие средства связи продолжился контакт с футбольной аудиторией. В том числе важно держать в курсе нашего телезрителя, когда появятся первые признаки возвращения футбола и возобновления чемпионатов. Оказалось, что новости очень нужны в этот момент и как показывают цифры телесмотрения, все брендообразущие проекты канала, такие как «Футбол Ньюз» и «Великий футбол» смотрят на стабильно высоком уровне, несмотря на карантин.

Безусловно, первые несколько недель всем было сложно. В первую очередь психологически, замер температуры, маски. Перчатки, в ньюзруме был устойчивый запах антисептика, всех много и нужно было привыкнуть работать в новых условиях, всем было немного даже страшно. Сейчас уже привыкли. В конце концов, все понимают – мы большое футбольное медиа, мы должны продолжать работать для нашего телезрителя».

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Источник — Mediasat

(8 голосов)

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
      © УАФ– М а ф і я! , 22.04.2020 17:41
    0
    Показывайте интересные матчи прошлых лет, как делают на других каналах. Наверняка где то а в архивах эти матчи завалялись. Многие не видели эти матчи, а тем кто видел, будет приятно еще раз вспомнить и пережить те эмоции
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 22.04.2020 17:39
    0
    Когда нет футбола показывайте ШД.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.04.2020 17:13
    +1
    как леон пьет пиво с котами
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.04.2020 17:13
    +1
    как леон пьет пиво с котами
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 22.04.2020 17:41
    0
    Показывайте интересные матчи прошлых лет, как делают на других каналах. Наверняка где то а в архивах эти матчи завалялись. Многие не видели эти матчи, а тем кто видел, будет приятно еще раз вспомнить и пережить те эмоции
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 22.04.2020 17:39
    0
    Когда нет футбола показывайте ШД.
    Ссылка
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