Александр ДЕНИСОВ: «Не знали, что делать с Великим футболом»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» рассказал об изменениях в формате программы из-за карантина

  • 22.04.2020 14:21
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Александр ДЕНИСОВ: «Не знали, что делать с Великим футболом»
© ТК Футбол. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов рассказал, как изменился формат популярной программы «Великий футбол» во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной болезни СOVID-19.

«Как и в случае с «Футбол Ньюз», мы не знали, что нам делать с «Великим футболом». Дискуссионную площадку четырех человек в студии на период карантина мы решили приостановить. Но, что делать или не делать в этой ситуации дальше, тоже был вопрос. И было принято решение сделать один спецвыпуск «Великий футбол – Карантин», и посмотреть, что из этого получится. В течение полутора часов посредством Facetime и Skype я был на связи с Андреем Шевченко, Александром Зинченко и другими спикерами, в студии был Андрей Павелко и этот выпуск очень многим пришелся по душе, был большой позитивный отклик от телезрителей. После эфира Андрей Шевченко сказал мне, что будет здорово, если этот формат спецвыпуска «Великого футбола» останется, такой информационный формат обязательно нужен болельщикам на время карантина», — отметил Денисов.

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Источник — Mediasat

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