МОРАЕС: «Скучаю по Бразилии. Было бы интересно снова сыграть за Сантос»

Нападающий «Шахтера» использует паузу, чтобы проводить время с семьей

  • 22.04.2020 15:38
  • 320 просмотров
  • 2 комментария
МОРАЕС: «Скучаю по Бразилии. Было бы интересно снова сыграть за Сантос»
© AM10 Sports. Жуниор Мораес

Нападающий «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес рассказал, что скучает по бразильскому футболу:

«Я скучаю по игре в Бразилии. Не думаю, что я отлично играл за «Сантос». Я не был тогда хорошо подготовлен. Думаю, было бы интересно вернуться.

Мы действительно переживаем очень печальное и трудное время. Я остался дома, использую время, чтобы проводить больше времени со своей семьей, это хорошо на карантине. Я могу наслаждаться общением с женой и детьми, и мне это нравится.

Мы тренируемся дома под руководством тренера клуба по фитнесу через видеосвязь. Клуб всегда дает указания и сообщает нам новости».

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Комментарии
    Kiziak
    online
      Kiziak, 22.04.2020 16:09
    0
    Сколько бибиzяну не корми,все равно в лес смотрит.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.04.2020 15:46
    +4
    Мораес скучает, Тайсон скучает, нем скучает, Дентиньо скучает.
    "FC Skuchaet".
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.04.2020 15:46
    +4
    Мораес скучает, Тайсон скучает, нем скучает, Дентиньо скучает.
    "FC Skuchaet".
    Ссылка
    Kiziak
    online
      Kiziak, 22.04.2020 16:09
    0
    Сколько бибиzяну не корми,все равно в лес смотрит.
    Ссылка
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