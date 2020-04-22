МОРАЕС: «Скучаю по Бразилии. Было бы интересно снова сыграть за Сантос»

Нападающий «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес рассказал, что скучает по бразильскому футболу:
«Я скучаю по игре в Бразилии. Не думаю, что я отлично играл за «Сантос». Я не был тогда хорошо подготовлен. Думаю, было бы интересно вернуться.
Мы действительно переживаем очень печальное и трудное время. Я остался дома, использую время, чтобы проводить больше времени со своей семьей, это хорошо на карантине. Я могу наслаждаться общением с женой и детьми, и мне это нравится.
Мы тренируемся дома под руководством тренера клуба по фитнесу через видеосвязь. Клуб всегда дает указания и сообщает нам новости».
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"FC Skuchaet".
"FC Skuchaet".
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