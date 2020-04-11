ДЖУЛАЙ: «Не понимаю, зачем натурализовали игрока легкого поведения»

Футбольный комментатор Дмитрий Джулай в эфире программы Вацко LIVE высказался по вопросу натурализации футболистов «Шахтера» Марлоса и Жуниора Мораеса для сборной Украины:

«Оглядываясь назад и вспоминая, каким был Марлос в «Сан-Паулу», я мог бы понять причины его натурализации. Но я не понимаю причину натурализации футболиста «легкого поведения» (намекая на Мораеса – прим.). Ведь у нас есть и Яремчук, и другие нападающие, которые могут играть.

Какие претензии к Мораесу? Он врал, когда играл за «Динамо» и говорил, что не подписывал контракт с «Шахтером». Не могу понять, почему в нападении сборной должен был появиться бразилец? У нас проблема с нападающими? А почему, например, в сборной не играл Борячук, у которого гораздо больше оснований играть за сборную Украины.

Можно вспомнить еще Эдмара, который прожил в Украине какой-то срок, прежде чем получил гражданство. Но, в первую очередь, футболистов натурализуют клубы, чтобы избежать лимита на легионеров. А дальше – уже сборная».