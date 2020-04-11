ДЖУЛАЙ: «Не понимаю, зачем натурализовали игрока легкого поведения»

Комментатор высказался по вопросу натурализации Марлоса и Мораеса

  • 11.04.2020 18:31
  • 2369 просмотров
  • 23 комментария
ДЖУЛАЙ: «Не понимаю, зачем натурализовали игрока легкого поведения»
© УАФ. Жуниор Мораес

Футбольный комментатор Дмитрий Джулай в эфире программы Вацко LIVE высказался по вопросу натурализации футболистов «Шахтера» Марлоса и Жуниора Мораеса для сборной Украины:

«Оглядываясь назад и вспоминая, каким был Марлос в «Сан-Паулу», я мог бы понять причины его натурализации. Но я не понимаю причину натурализации футболиста «легкого поведения» (намекая на Мораеса – прим.). Ведь у нас есть и Яремчук, и другие нападающие, которые могут играть.

Какие претензии к Мораесу? Он врал, когда играл за «Динамо» и говорил, что не подписывал контракт с «Шахтером». Не могу понять, почему в нападении сборной должен был появиться бразилец? У нас проблема с нападающими? А почему, например, в сборной не играл Борячук, у которого гораздо больше оснований играть за сборную Украины.

Можно вспомнить еще Эдмара, который прожил в Украине какой-то срок, прежде чем получил гражданство. Но, в первую очередь, футболистов натурализуют клубы, чтобы избежать лимита на легионеров. А дальше – уже сборная».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Вацко Live

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    sand
      sand, 11.04.2020 19:58
    0
    WladWest, 11.04.2020 19:42
    "...не захотел продлять" - проБлять , сцуко ни разу не грамотная. ПРОДЛИВАТЬ!!!
    Ну, если на то пошло, продлЕвать.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 11.04.2020 19:48
    -4
    Zport., 11.04.2020 19:29
    Не перекручивай факты. Чмораеш вел переговоры с кротами, когда еще был на контракте с Динамо. Это уже давно не секрет
    Ну если это твоё мнение и остальной кучки зашоренных дебилов, то это маловато аргументов..
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 11.04.2020 19:44
    0
    Zport., 11.04.2020 18:39
    Лучше чем Джулай, у нас комментаторов не было и нету
    А Денис Босянок？
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 11.04.2020 19:42
    +4
    doktor09, 11.04.2020 19:27
    Как мне помнится, Суркис не захотел продлять контракт с Мораесом. И при этом требовал не подписывать контракт с ШД! Это как? Так что проститут, скорее всего-это Джулай...
    "...не захотел продлять" - проБлять , сцуко ни разу не грамотная. ПРОДЛИВАТЬ!!!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.04.2020 19:41
    +4
    doktor09, 11.04.2020 19:27
    Как мне помнится, Суркис не захотел продлять контракт с Мораесом. И при этом требовал не подписывать контракт с ШД! Это как? Так что проститут, скорее всего-это Джулай...
    Шо ? Это ты сам придумал ?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 19:41
    +3
    Comrade Me, 11.04.2020 19:39
    Так а в чем проблема-то? Есть тренер сборной, он решит кто более достоин.
    Так оно уже скулит, что тоскует по Бразилии. Зачем паспорт получал??
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.04.2020 19:40
    +3
    Таааакк сейчас у ржавой ботвы и лучший комментатор Украины станет профаном, халдеем и слугой Суркиса
    А по факту он прав , мало того что Мораес чисто по человеческим качествам,оказался так себе человек , так и сборной, как показывает практика , он совершенно не нужен ,
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 11.04.2020 19:39
    -2
    Так а в чем проблема-то? Есть тренер сборной, он решит кто более достоин.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 19:29
    +3
    doktor09, 11.04.2020 19:27
    Как мне помнится, Суркис не захотел продлять контракт с Мораесом. И при этом требовал не подписывать контракт с ШД! Это как? Так что проститут, скорее всего-это Джулай...
    Не перекручивай факты. Чмораеш вел переговоры с кротами, когда еще был на контракте с Динамо. Это уже давно не секрет
    Ссылка
    doktor09
      doktor09, 11.04.2020 19:27
    -4
    Как мне помнится, Суркис не захотел продлять контракт с Мораесом. И при этом требовал не подписывать контракт с ШД! Это как? Так что проститут, скорее всего-это Джулай...
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 11.04.2020 19:15
    -7
    Журнашлюшка только и может как обсирать.. как будто в сборной нет тренера..
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.04.2020 19:11
    -1
    Честно признаться двоякая ситуация, нам то он, при условии если б он играл как в шахте, тоже нужен как кондом на отбор только, если нет Яремчука, то по уровню проститут неплох, а далее никто ж не заставляет его вызывать
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 11.04.2020 19:01
    -7
    Zport., 11.04.2020 18:55
    Они с Вацком обсуждали Марлоса и Чмораеса. И шлюхой он назвал именно жуниора
    Почему-то меня это не удивляет. Ведь динамофилы всегда считали вацко шлюхой.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 11.04.2020 19:01
    -8
    Zport., 11.04.2020 18:55
    Они с Вацком обсуждали Марлоса и Чмораеса. И шлюхой он назвал именно жуниора
    Почему-то меня это не удивляет. Ведь динамофилы всегда считали вацко шлюхой.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 18:55
    +2
    zvalenok03, 11.04.2020 18:53
    Лучше пусть комментирует. У него это лучше получается.
    Кого в сборную брать это дело тренеров. Они за игру отвечают.
    А на счет кого он имел, да еще ввиду, спортюа лопухнулись. Это он про милю с алей имел ввиду.
    Они с Вацком обсуждали Марлоса и Чмораеса. И шлюхой он назвал именно жуниора
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 11.04.2020 18:53
    -8
    Лучше пусть комментирует. У него это лучше получается.
    Кого в сборную брать это дело тренеров. Они за игру отвечают.
    А на счет кого он имел, да еще ввиду, спортюа лопухнулись. Это он про милю с алей имел ввиду.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 18:51
    +6
    XoXoTyH, 11.04.2020 18:49
    Понятное дело что он знал, что будет играть. Он же не плохой футболист, и явно лучше Борячука и Беседина. Если, внезапно, они начнут играть лучше и забивать, то я сомниваюсь что Мораеса будут брать в сборною
    Мораеш в сборной в пяти матчах ни одного гола не забил. Ему ледующим летом 34 будет. Он понял, что уже не светит место в сборной на Евро, и резко начал тосковать за Бразилией. Почему так? Он же, типо, украинец
    Ссылка
    Palych1
      Palych1, 11.04.2020 18:50
    -4
    Zport., 11.04.2020 18:39
    Лучше чем Джулай, у нас комментаторов не было и нету
    Комментатор он относительно норм., но как человек походу не очень. Будучи публичной личностью, обозвать игрока сборной и чемпиона страны «праституткой»! Это перебор.
    Самому то небось в Португалии и Ирландии, где он там щас, небось больше за услуги дали...
    Ссылка
    XoXoTyH
    online
      XoXoTyH, 11.04.2020 18:49
    -8
    Zport., 11.04.2020 18:46
    Разве не понятно, что он получал паспорт с гарантией играть в сборной? Или вы сомневаетесь?
    Понятное дело что он знал, что будет играть. Он же не плохой футболист, и явно лучше Борячука и Беседина. Если, внезапно, они начнут играть лучше и забивать, то я сомниваюсь что Мораеса будут брать в сборною
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 18:46
    +5
    XoXoTyH, 11.04.2020 18:45
    А натурализированые игроки автоматом в сборную попадают? Если он хуже остальных его брать не будут, или Шева дурак?
    Джулай агент Борячук? А то мне не понятно как номер 2 после Яремчука должен быть Борячук
    Разве не понятно, что он получал паспорт с гарантией играть в сборной? Или вы сомневаетесь?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 18:51
    +6
    XoXoTyH, 11.04.2020 18:49
    Понятное дело что он знал, что будет играть. Он же не плохой футболист, и явно лучше Борячука и Беседина. Если, внезапно, они начнут играть лучше и забивать, то я сомниваюсь что Мораеса будут брать в сборною
    Мораеш в сборной в пяти матчах ни одного гола не забил. Ему ледующим летом 34 будет. Он понял, что уже не светит место в сборной на Евро, и резко начал тосковать за Бразилией. Почему так? Он же, типо, украинец
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 18:39
    +6
    Palych1, 11.04.2020 18:38
    ... сказал комментатор легкого поведения.
    Лучше чем Джулай, у нас комментаторов не было и нету
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 18:46
    +5
    XoXoTyH, 11.04.2020 18:45
    А натурализированые игроки автоматом в сборную попадают? Если он хуже остальных его брать не будут, или Шева дурак?
    Джулай агент Борячук? А то мне не понятно как номер 2 после Яремчука должен быть Борячук
    Разве не понятно, что он получал паспорт с гарантией играть в сборной? Или вы сомневаетесь?
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 11.04.2020 19:42
    +4
    doktor09, 11.04.2020 19:27
    Как мне помнится, Суркис не захотел продлять контракт с Мораесом. И при этом требовал не подписывать контракт с ШД! Это как? Так что проститут, скорее всего-это Джулай...
    "...не захотел продлять" - проБлять , сцуко ни разу не грамотная. ПРОДЛИВАТЬ!!!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.04.2020 19:41
    +4
    doktor09, 11.04.2020 19:27
    Как мне помнится, Суркис не захотел продлять контракт с Мораесом. И при этом требовал не подписывать контракт с ШД! Это как? Так что проститут, скорее всего-это Джулай...
    Шо ? Это ты сам придумал ?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 19:41
    +3
    Comrade Me, 11.04.2020 19:39
    Так а в чем проблема-то? Есть тренер сборной, он решит кто более достоин.
    Так оно уже скулит, что тоскует по Бразилии. Зачем паспорт получал??
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.04.2020 19:40
    +3
    Таааакк сейчас у ржавой ботвы и лучший комментатор Украины станет профаном, халдеем и слугой Суркиса
    А по факту он прав , мало того что Мораес чисто по человеческим качествам,оказался так себе человек , так и сборной, как показывает практика , он совершенно не нужен ,
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 19:29
    +3
    doktor09, 11.04.2020 19:27
    Как мне помнится, Суркис не захотел продлять контракт с Мораесом. И при этом требовал не подписывать контракт с ШД! Это как? Так что проститут, скорее всего-это Джулай...
    Не перекручивай факты. Чмораеш вел переговоры с кротами, когда еще был на контракте с Динамо. Это уже давно не секрет
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 18:55
    +2
    zvalenok03, 11.04.2020 18:53
    Лучше пусть комментирует. У него это лучше получается.
    Кого в сборную брать это дело тренеров. Они за игру отвечают.
    А на счет кого он имел, да еще ввиду, спортюа лопухнулись. Это он про милю с алей имел ввиду.
    Они с Вацком обсуждали Марлоса и Чмораеса. И шлюхой он назвал именно жуниора
    Ссылка
    sand
      sand, 11.04.2020 19:58
    0
    WladWest, 11.04.2020 19:42
    "...не захотел продлять" - проБлять , сцуко ни разу не грамотная. ПРОДЛИВАТЬ!!!
    Ну, если на то пошло, продлЕвать.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 11.04.2020 19:44
    0
    Zport., 11.04.2020 18:39
    Лучше чем Джулай, у нас комментаторов не было и нету
    А Денис Босянок？
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности