ДЖУЛАЙ: «Не понимаю, зачем натурализовали игрока легкого поведения»

Футбольный комментатор Дмитрий Джулай в эфире программы Вацко LIVE высказался по вопросу натурализации футболистов «Шахтера» Марлоса и Жуниора Мораеса для сборной Украины:
«Оглядываясь назад и вспоминая, каким был Марлос в «Сан-Паулу», я мог бы понять причины его натурализации. Но я не понимаю причину натурализации футболиста «легкого поведения» (намекая на Мораеса – прим.). Ведь у нас есть и Яремчук, и другие нападающие, которые могут играть.
Какие претензии к Мораесу? Он врал, когда играл за «Динамо» и говорил, что не подписывал контракт с «Шахтером». Не могу понять, почему в нападении сборной должен был появиться бразилец? У нас проблема с нападающими? А почему, например, в сборной не играл Борячук, у которого гораздо больше оснований играть за сборную Украины.
Можно вспомнить еще Эдмара, который прожил в Украине какой-то срок, прежде чем получил гражданство. Но, в первую очередь, футболистов натурализуют клубы, чтобы избежать лимита на легионеров. А дальше – уже сборная».
Источник — Вацко Live
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А по факту он прав , мало того что Мораес чисто по человеческим качествам,оказался так себе человек , так и сборной, как показывает практика , он совершенно не нужен ,
Кого в сборную брать это дело тренеров. Они за игру отвечают.
А на счет кого он имел, да еще ввиду, спортюа лопухнулись. Это он про милю с алей имел ввиду.
Кого в сборную брать это дело тренеров. Они за игру отвечают.
А на счет кого он имел, да еще ввиду, спортюа лопухнулись. Это он про милю с алей имел ввиду.
Самому то небось в Португалии и Ирландии, где он там щас, небось больше за услуги дали...
Джулай агент Борячук? А то мне не понятно как номер 2 после Яремчука должен быть Борячук
Джулай агент Борячук? А то мне не понятно как номер 2 после Яремчука должен быть Борячук
А по факту он прав , мало того что Мораес чисто по человеческим качествам,оказался так себе человек , так и сборной, как показывает практика , он совершенно не нужен ,
Кого в сборную брать это дело тренеров. Они за игру отвечают.
А на счет кого он имел, да еще ввиду, спортюа лопухнулись. Это он про милю с алей имел ввиду.
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