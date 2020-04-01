Денис БОЙКО: «Я не общаюсь с Мораесом, команда не жала ему руку»

Вратарь киевского «Динамо» ответил на вопросы своих читателей

  • 01.04.2020 23:14
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  • 2 комментария
Денис БОЙКО: «Я не общаюсь с Мораесом, команда не жала ему руку»
© ФК Динамо Киев. Денис Бойко

Вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко во время прямого эфира на своей странице в Instagram ответил на вопросы своих читателей:

«Отношения с Олегом Гусевым? Он работает тренером в команде U-21, часто видимся на базе «Динамо», здороваемся. Конфликта нет, раз люди хотят это услышать.

Мораес? Когда он не забил мне пенальти, я крикнул ему какой-то мат, уже не помню. Крикнул на радостях, на эмоциях. Жмем ли ему руку? Каждый делает как хочет. Первые несколько раз команда не жала ему руку. А дальше все зависит от каждого. Кто-то с ним общается, другие – нет. Я не общаюсь.

Конкуренция? Бущан – отличный конкурент. Мне нужно выходить и делать свое дело, а дальше решают тренеры. Нет смысла зацикливаться на конкурентах. Он на 10 лет младше меня. У нас еще есть Нещерет, я старше него на 14 лет. Он тренируется с первой командой, хороший вратарь, вопросов нет. Но я знаю свой уровень.

Я просто выхожу на каждую тренировку и работаю. Нужно доказывать, что ты на сегодняшний день сильнее. Обсуждать с Бущаном ошибки? Такое редко бывает. Мы обсуждаем ошибки с тренером вратарей. Еще есть видеоанализ матчей. Если тренер считает это нужным, можем обсудить это коллективно. Это касается не только ошибок, но и положительных эпизодов».

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 01.04.2020 23:36
    -1
    Maks7777, 01.04.2020 23:24
    Ну ты и придурок бойко..с суркисом и Алиевым общайся ну чмо
    Чего тебя это так встревожило? Многие считают мораеша чмом.
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.04.2020 23:24
    -3
    Ну ты и придурок бойко..с суркисом и Алиевым общайся ну чмо
    Ссылка
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