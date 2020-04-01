Денис БОЙКО: «Я не общаюсь с Мораесом, команда не жала ему руку»

Вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко во время прямого эфира на своей странице в Instagram ответил на вопросы своих читателей:

«Отношения с Олегом Гусевым? Он работает тренером в команде U-21, часто видимся на базе «Динамо», здороваемся. Конфликта нет, раз люди хотят это услышать.

Мораес? Когда он не забил мне пенальти, я крикнул ему какой-то мат, уже не помню. Крикнул на радостях, на эмоциях. Жмем ли ему руку? Каждый делает как хочет. Первые несколько раз команда не жала ему руку. А дальше все зависит от каждого. Кто-то с ним общается, другие – нет. Я не общаюсь.

Конкуренция? Бущан – отличный конкурент. Мне нужно выходить и делать свое дело, а дальше решают тренеры. Нет смысла зацикливаться на конкурентах. Он на 10 лет младше меня. У нас еще есть Нещерет, я старше него на 14 лет. Он тренируется с первой командой, хороший вратарь, вопросов нет. Но я знаю свой уровень.

Я просто выхожу на каждую тренировку и работаю. Нужно доказывать, что ты на сегодняшний день сильнее. Обсуждать с Бущаном ошибки? Такое редко бывает. Мы обсуждаем ошибки с тренером вратарей. Еще есть видеоанализ матчей. Если тренер считает это нужным, можем обсудить это коллективно. Это касается не только ошибок, но и положительных эпизодов».