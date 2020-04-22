УЕФА отрицает получение рекомендаций ВОЗ о приостановке футбола до 2021

Полный хаос может получиться во всех турнирах сезонов 2019/20 и 2020/21

  • 22.04.2020 13:10
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УЕФА отрицает получение рекомендаций ВОЗ о приостановке футбола до 2021
© WHO

Представитель УЕФА отрицает получение рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о приостановлении футбола до конца 2021 года.

Ранее некоторые источники сообщили, что Всемирная организация здравоохранения призвала запретить футбол до 2022 года из-за пандемии коронавируса в Европе, что означало бы, что этот вид спорта был бы приостановлен более чем на 21 месяц.

Так, в итальянском издании La Republicca появилась заметка, в которой утверждается, что УЕФА получил уведомление от ВОЗ с рекомендацией, чтобы футбол не возобновлялся до начала 2022 года во избежание второй волны COVID-19.

Это могло бы привести к необходимости снова переносить или даже отменять уже перенесенный на год Евро-2020. Кроме того, полный хаос может получиться как во внутренних, так и в европейских турнирах сезонов 2019/20 и 2020/21, которых ожидала бы отмена без возможности возобновления.

В отчете La Repubblica цитируется бразильский еженедельник в качестве источника информации. Журнал Сан-Паулу утверждает, что нынешние переговоры о возобновлении сезона в ближайшие месяцы будут невозможны по рекомендации ВОЗ.

Но представитель УЕФА пояснил, что ВОЗ не просила приостановить футбол до конца 2021 года. Продолжаются переговоры о том, как можно возобновить футбольную кампанию 2019/20, когда это будет безопасно.

Утверждения привели к предположению, что УЕФА может использовать текущий клубный рейтинг, чтобы определить, кто может претендовать на следующие кампании в Лиге чемпионов и Лиге Европы, если текущий сезон не сможет быть возобновлен. Однако, руководящий орган европейского футбола намерен работать над завершением сезона 2019/20 в ближайшие месяцы.

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Источник — Independent

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