ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках онлайн-конференции с УЕФА посоветовала Союзу европейских футбольных ассоциаций отменить все международные турниры до конца 2021 года.

Собеседник журнала PLACAR сообщает, что конференция длилась два с половиной часа на повышенных тонах. Эта радикальная мера была предложена после презентации двух эпидемиологов из мировой организации здравоохранения. Специалисты продемонстрировали вероятные сценарии и посчитали, что наилучшим решением будет приостановление соревнований до конца следующего года.

Следует отметить, что ВОЗ может только давать рекомендации, но не имеет официальных рычагов влияния на изменение спортивного календаря. Поэтому УЕФА не обязан следовать этому предложению.

В итоге стороны не смогли достичь консенсуса, теперь УЕФА рассчитывает провести дополнительные онлайн-консультации по этому вопросу.

Напомним, во вторник УЕФА настоятельно рекомендовал всем лигам доиграть сезон. Текущий европейский сезон хотят завершить 29 августа, а финал Лиги чемпионов провести после завершения национальных чемпионатов.

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