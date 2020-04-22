ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года

УЕФА не обязан следовать этому предложению, но ситуация критическая

  • 22.04.2020 08:42
  • 1581 просмотр
  • 13 комментариев
ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года
© УЕФА

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках онлайн-конференции с УЕФА посоветовала Союзу европейских футбольных ассоциаций отменить все международные турниры до конца 2021 года.

Собеседник журнала PLACAR сообщает, что конференция длилась два с половиной часа на повышенных тонах. Эта радикальная мера была предложена после презентации двух эпидемиологов из мировой организации здравоохранения. Специалисты продемонстрировали вероятные сценарии и посчитали, что наилучшим решением будет приостановление соревнований до конца следующего года.

Следует отметить, что ВОЗ может только давать рекомендации, но не имеет официальных рычагов влияния на изменение спортивного календаря. Поэтому УЕФА не обязан следовать этому предложению.

В итоге стороны не смогли достичь консенсуса, теперь УЕФА рассчитывает провести дополнительные онлайн-консультации по этому вопросу.

Напомним, во вторник УЕФА настоятельно рекомендовал всем лигам доиграть сезон. Текущий европейский сезон хотят завершить 29 августа, а финал Лиги чемпионов провести после завершения национальных чемпионатов.

Вот это поворот. Шахтер и Динамо могут попасть в ЛЧ благодаря рейтингу УЕФА

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Источник — Veja

(7 голосов)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 22.04.2020 10:16
    0
    Иван Грозный, 22.04.2020 10:13
    где эти -" но другими словами"?
    выдели
    Карантин и закрытие границ и авиаперелетов это не означает, что международных соревнований не будет? Телепорт вроде еще не изобрели. Ну пошлет УЕФА ВОЗ, а че оно с логистикой планирует делать?
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 22.04.2020 10:13
    0
    digsum, 22.04.2020 10:11
    То есть ты повторяешь то что я сказал, но другими словами. Зачем?
    где эти -" но другими словами"?
    выдели
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 22.04.2020 10:11
    0
    Иван Грозный, 22.04.2020 10:07
    повторяю для тебя
    правительство будет решать-"продлевать или не продлевать" карантин,а это и есть запрет,а вот решать "играть или не играть" решают спортивные организации,ибо назови мне страну ,где федерация спрашивает у правительства-можем ли мы проводить чемпионат или нет?
    То есть ты повторяешь то что я сказал, но другими словами. Зачем?
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 22.04.2020 10:07
    -3
    digsum, 22.04.2020 10:03
    Правительство может наложить запрет на любой вид деятельности. Решать они уполномочены абсолютно все, а тем более такую сущую безделицу в море других проблем.
    повторяю для тебя
    правительство будет решать-"продлевать или не продлевать" карантин,а это и есть запрет,а вот решать "играть или не играть" решают спортивные организации,ибо назови мне страну ,где федерация спрашивает у правительства-можем ли мы проводить чемпионат или нет?
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 22.04.2020 10:03
    0
    Иван Грозный, 22.04.2020 09:57
    "играть или не играть" правительства не будут решать,а решать они будут-"продлевать или не продлевать" карантин.
    Правительство может наложить запрет на любой вид деятельности. Решать они уполномочены абсолютно все, а тем более такую сущую безделицу в море других проблем.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 22.04.2020 10:02
    -1
    Члены последнего состава Исполкома УЕФА не просто так платили по 5 лимонов евро, чтобы попасть в эту самую коррумпированную ( после ФИФА) общественную организацию, чтобы потерять из-за какого вируса свои предполагаемые прибыли от футбола. Так что не волнуйтесь, проводить соревнования они будут, даже если вымрет половина Европы-это всего лишь бизнес...
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    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 22.04.2020 09:57
    -2
    digsum, 22.04.2020 09:52
    Трампу еще предстоит доказать, что это не политический ход ради выборов, и он в Америке, а УЕФА в Европе. У вас ВОЗ не поднимает панику плохо, поднимает панику - тоже плохо. Я потому и написал, что все решать играть или не играть будут нацправительства, а не какое-то там УЕФА. Спорт всё - 20-е место в списке приоритетов.
    "играть или не играть" правительства не будут решать,а решать они будут-"продлевать или не продлевать" карантин.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 22.04.2020 09:52
    0
    UKRAINE FAN, 22.04.2020 09:47
    От именно страны делают большие взносы а это Воз по ходу только эти деньги считал. Что они делали в декабре-январе? Когда все только начиналось. Правильно Трамп сделал что перестал финансировать бесполезную организацию!
    Трампу еще предстоит доказать, что это не политический ход ради выборов, и он в Америке, а УЕФА в Европе. У вас ВОЗ не поднимает панику плохо, поднимает панику - тоже плохо. Я потому и написал, что все решать играть или не играть будут нацправительства, а не какое-то там УЕФА. Спорт всё - 20-е место в списке приоритетов.
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 22.04.2020 09:49
    -3
    digsum, 22.04.2020 09:38
    А что такое УЕФА? Оно выполнит требования национальных правительств, которые делают многомиллионные взносы в ВОЗ не для того, чтобы забивать на их рекомендации.
    -не выполнит требования национальных правительств,так как -" что ВОЗ может только давать рекомендации, но не имеет официальных рычагов влияния на изменение спортивного календаря. Поэтому УЕФА не обязан следовать этому предложению."
    -президент США Дональд Трамп постановил приостановить уплату взносов во Всемирную организацию здравоохранения.------------------вопрос к тебе,что теперь будет с США?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 22.04.2020 09:47
    0
    digsum, 22.04.2020 09:38
    А что такое УЕФА? Оно выполнит требования национальных правительств, которые делают многомиллионные взносы в ВОЗ не для того, чтобы забивать на их рекомендации.
    От именно страны делают большие взносы а это Воз по ходу только эти деньги считал. Что они делали в декабре-январе? Когда все только начиналось. Правильно Трамп сделал что перестал финансировать бесполезную организацию!
    Ссылка
    ampl7
      ampl7, 22.04.2020 09:46
    0
    А на пошел бы этот ВОЗ во главе с ГребрейХусом наКуй!!! Это тридварас до 10 марта вещал, что оснований для объявления пандемии нет. А теперь проснулся.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 22.04.2020 09:38
    -1
    Sport, 22.04.2020 09:23
    Это миллиарды денег, УЕФА отправит ВОЗ куда подальше.
    А что такое УЕФА? Оно выполнит требования национальных правительств, которые делают многомиллионные взносы в ВОЗ не для того, чтобы забивать на их рекомендации.
    Ссылка
    Sport
      Sport, 22.04.2020 09:23
    -3
    Это миллиарды денег, УЕФА отправит ВОЗ куда подальше.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 22.04.2020 09:22
    -1
    Запахло жаренным,что победит? Любовь к деньгам или здравый смысл
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    digsum
    online
      digsum, 22.04.2020 10:16
    0
    Иван Грозный, 22.04.2020 10:13
    где эти -" но другими словами"?
    выдели
    Карантин и закрытие границ и авиаперелетов это не означает, что международных соревнований не будет? Телепорт вроде еще не изобрели. Ну пошлет УЕФА ВОЗ, а че оно с логистикой планирует делать?
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 22.04.2020 10:13
    0
    digsum, 22.04.2020 10:11
    То есть ты повторяешь то что я сказал, но другими словами. Зачем?
    где эти -" но другими словами"?
    выдели
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 22.04.2020 10:11
    0
    Иван Грозный, 22.04.2020 10:07
    повторяю для тебя
    правительство будет решать-"продлевать или не продлевать" карантин,а это и есть запрет,а вот решать "играть или не играть" решают спортивные организации,ибо назови мне страну ,где федерация спрашивает у правительства-можем ли мы проводить чемпионат или нет?
    То есть ты повторяешь то что я сказал, но другими словами. Зачем?
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 22.04.2020 10:03
    0
    Иван Грозный, 22.04.2020 09:57
    "играть или не играть" правительства не будут решать,а решать они будут-"продлевать или не продлевать" карантин.
    Правительство может наложить запрет на любой вид деятельности. Решать они уполномочены абсолютно все, а тем более такую сущую безделицу в море других проблем.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 22.04.2020 09:52
    0
    UKRAINE FAN, 22.04.2020 09:47
    От именно страны делают большие взносы а это Воз по ходу только эти деньги считал. Что они делали в декабре-январе? Когда все только начиналось. Правильно Трамп сделал что перестал финансировать бесполезную организацию!
    Трампу еще предстоит доказать, что это не политический ход ради выборов, и он в Америке, а УЕФА в Европе. У вас ВОЗ не поднимает панику плохо, поднимает панику - тоже плохо. Я потому и написал, что все решать играть или не играть будут нацправительства, а не какое-то там УЕФА. Спорт всё - 20-е место в списке приоритетов.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 22.04.2020 09:47
    0
    digsum, 22.04.2020 09:38
    А что такое УЕФА? Оно выполнит требования национальных правительств, которые делают многомиллионные взносы в ВОЗ не для того, чтобы забивать на их рекомендации.
    От именно страны делают большие взносы а это Воз по ходу только эти деньги считал. Что они делали в декабре-январе? Когда все только начиналось. Правильно Трамп сделал что перестал финансировать бесполезную организацию!
    Ссылка
    ampl7
      ampl7, 22.04.2020 09:46
    0
    А на пошел бы этот ВОЗ во главе с ГребрейХусом наКуй!!! Это тридварас до 10 марта вещал, что оснований для объявления пандемии нет. А теперь проснулся.
    Ссылка
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