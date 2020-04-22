Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Я еще могу и в женском футболе заиграть»

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец рассказал о своем отношении к новой стратегии УАФ, по которой клубы УПЛ должны иметь женскую команду с сезона-21/22.
«А я могу быть тренером в этой команде. Или играющим спортдиректором.
Вы представляете, сколько у меня может быть должностей? Я могу быть и тренером женской команды, и спортивным директором и играющим футболистом. Я еще могу и в женском футболе заиграть», – сказал Кополовец в программе «Трендец».
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Источник — Трибуна
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