Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Мы хотим играть в УПЛ»

Спортивный директор «Миная» надеется, что команда выйдет в высшую лигу

  • 20.04.2020 15:18
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Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Мы хотим играть в УПЛ»
© dynamo.kiev.ua. Михаил Кополовец

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец рассказал о готовности стадиона «Минай» к матчам УПЛ.

«Конечно, мы не очень готовы к УПЛ. У нас есть стадион в Минае, он не готов к УПЛ. У нас нет нужной инфраструктуры. Эта команда три года назад играла на район и область.

Нам люди говорят, что если обыграем «Динамо», можем играть в Лиге Европы. Они вообще понимают, что говорят? Когда я приезжал из Германии, здесь вообще ничего не было.

В Ужгороде есть стадион «Авангард». Конечно, мы можем там играть. Наш президент хочет, чтобы мы играли на стадионе «Минай». Чтобы подготовить наш стадион в Минае, нужно где-то 400 тысяч евро. Захочет ли в это время президент добавлять трибуны, освещение?

Есть «Авангард», может, будем там играть. Конечно, хотим играть в УПЛ. Думаю, наша команда бы разбавила чемпионат своей харизмой. Не знаю, как бы мы играли, но бодались бы точно», — отметил Кополовец.

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Источник — Динамомания

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