Журналист: «Контракт с Хачериди хотели аннулировать еще в декабре»

Василий Сарычев считает, что из-за этого трансфера чуть не уволили спортивного директора

  • 22.04.2020 09:18
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Журналист: «Контракт с Хачериди хотели аннулировать еще в декабре»
© ФК Динамо Брест. Евгений Хачериди

Белорусский журналист Василий Сарычев рассказал о ситуации с защитником брестского «Динамо» Евгением Хачериди.
 
«Не с потолка предположу, что сильно завышенный трансфер мог стать причиной анонсированного без объяснений декабрьского увольнения спортивного директора Сергея Ковальчука, в последний момент замененного внезапной ссылкой в штрафбат.
 
Контракт с Хачериди, насколько знаю, хотели тогда аннулировать, но что написано пером... И коль так, с учетом еще и пандемии, именно сейчас был самый момент, чтобы такой пинок осуществить. Судя по вбросу, ногу уже занесли, но что-то опять помешало. В неустойке ли дело или сложной системе противовесов, но самый дорогой игрок чемпионата остается в команде», – написал Сарычев.

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