Луиш КАШТРУ: «Многие клубы по всему миру прекратят существование»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру озвучил одну из главных проблем, с которой может столкнуться футбол из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса.
«Говорят, что турниры могут вернуться в июне, июле или августе, но никто еще не говорит о сценарии, по которому все будет развиваться в дальнейшем, а также, что будет происходить с футболом в целом. Я не знаю, сколько месяцев пройдет без футбола, но если это произойдет, то многие клубы по всему миру прекратят существование», - сказал Каштру в эфире Rádio Renascença.
Ранее Луиш Каштру рассказал, что после получения приглашения поработать в «Порту» думал, что его зовут на должность водителя автобуса.
Источник — A Bola
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Это не футболисты! В 70 - е годы у нас во дворе было асфальтовое поле с щебнем по периметру. Если упадешь сотрешься. Желающих играть было 120 человек, играли только 12, так как поле было для мини футбола. Конкурс 1 к 10. Играли с 9 утра до 9 вечера, бесплатно. В начале играли лучшие на уровне Пеле, Марадоны...и выше. Некоторые ребята занимались в футбольных клубах от 5 лет и более. Пол года в году были не футбольными. И ни каких проблем. А то, что наши дворовые Пеле, Марадоны не попали в большой футбол проблема Советского спорта, коррупция. В профессиональный футбол попали не многие. Результат ни одного выдающегося. А лучшие не попали после 8 класса в ДЮСШ по лицу, что плохо учились! Где футбол и где учеба? Пеле, Горинча, Марадона были отличниками в школе? Я научился хорошо играть в футбол в 15 лет, ребята которые занимались в футбольных клубах 8 лет говорили, что я звезда, но старая. Так как для того, чтобы заниматься любительским футболом в СССР, нужно в 14 лет пойти в ДЮСШ. В советском союзе спортсмены считались работниками предприятий. А в это время бездарныеспортсмены, по блату вышедших а руководители советского спорта( Суркис например) набирали бездарных по блату. Нужно любить свое дело, а не деньги! Вот например боксеры, они одиночки, никто кроме них за проигрыш не виноваты, а х@йболистам постоянно яйца мешают показать футбол высшего класса!
Это не футболисты! В 70 - е годы у нас во дворе было асфальтовое поле с щебнем по периметру. Если упадешь сотрешься. Желающих играть было 120 человек, играли только 12, так как поле было для мини футбола. Конкурс 1 к 10. Играли с 9 утра до 9 вечера, бесплатно. В начале играли лучшие на уровне Пеле, Марадоны...и выше. Некоторые ребята занимались в футбольных клубах от 5 лет и более. Пол года в году были не футбольными. И ни каких проблем. А то, что наши дворовые Пеле, Марадоны не попали в большой футбол проблема Советского спорта, коррупция. В профессиональный футбол попали не многие. Результат ни одного выдающегося. А лучшие не попали после 8 класса в ДЮСШ по лицу, что плохо учились! Где футбол и где учеба? Пеле, Горинча, Марадона были отличниками в школе? Я научился хорошо играть в футбол в 15 лет, ребята которые занимались в футбольных клубах 8 лет говорили, что я звезда, но старая. Так как для того, чтобы заниматься любительским футболом в СССР, нужно в 14 лет пойти в ДЮСШ. В советском союзе спортсмены считались работниками предприятий. А в это время бездарныеспортсмены, по блату вышедших а руководители советского спорта( Суркис например) набирали бездарных по блату. Нужно любить свое дело, а не деньги! Вот например боксеры, они одиночки, никто кроме них за проигрыш не виноваты, а х@йболистам постоянно яйца мешают показать футбол высшего класса!
Это не футболисты! В 70 - е годы у нас во дворе было асфальтовое поле с щебнем по периметру. Если упадешь сотрешься. Желающих играть было 120 человек, играли только 12, так как поле было для мини футбола. Конкурс 1 к 10. Играли с 9 утра до 9 вечера, бесплатно. В начале играли лучшие на уровне Пеле, Марадоны...и выше. Некоторые ребята занимались в футбольных клубах от 5 лет и более. Пол года в году были не футбольными. И ни каких проблем. А то, что наши дворовые Пеле, Марадоны не попали в большой футбол проблема Советского спорта, коррупция. В профессиональный футбол попали не многие. Результат ни одного выдающегося. А лучшие не попали после 8 класса в ДЮСШ по лицу, что плохо учились! Где футбол и где учеба? Пеле, Горинча, Марадона были отличниками в школе? Я научился хорошо играть в футбол в 15 лет, ребята которые занимались в футбольных клубах 8 лет говорили, что я звезда, но старая. Так как для того, чтобы заниматься любительским футболом в СССР, нужно в 14 лет пойти в ДЮСШ. В советском союзе спортсмены считались работниками предприятий. А в это время бездарныеспортсмены, по блату вышедших а руководители советского спорта( Суркис например) набирали бездарных по блату. Нужно любить свое дело, а не деньги! Вот например боксеры, они одиночки, никто кроме них за проигрыш не виноваты, а х@йболистам постоянно яйца мешают показать футбол высшего класса!
Это не футболисты! В 70 - е годы у нас во дворе было асфальтовое поле с щебнем по периметру. Если упадешь сотрешься. Желающих играть было 120 человек, играли только 12, так как поле было для мини футбола. Конкурс 1 к 10. Играли с 9 утра до 9 вечера, бесплатно. В начале играли лучшие на уровне Пеле, Марадоны...и выше. Некоторые ребята занимались в футбольных клубах от 5 лет и более. Пол года в году были не футбольными. И ни каких проблем. А то, что наши дворовые Пеле, Марадоны не попали в большой футбол проблема Советского спорта, коррупция. В профессиональный футбол попали не многие. Результат ни одного выдающегося. А лучшие не попали после 8 класса в ДЮСШ по лицу, что плохо учились! Где футбол и где учеба? Пеле, Горинча, Марадона были отличниками в школе? Я научился хорошо играть в футбол в 15 лет, ребята которые занимались в футбольных клубах 8 лет говорили, что я звезда, но старая. Так как для того, чтобы заниматься любительским футболом в СССР, нужно в 14 лет пойти в ДЮСШ. В советском союзе спортсмены считались работниками предприятий. А в это время бездарныеспортсмены, по блату вышедших а руководители советского спорта( Суркис например) набирали бездарных по блату. Нужно любить свое дело, а не деньги! Вот например боксеры, они одиночки, никто кроме них за проигрыш не виноваты, а х@йболистам постоянно яйца мешают показать футбол высшего класса!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.