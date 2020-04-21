Луиш КАШТРУ: «Многие клубы по всему миру прекратят существование»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру озвучил одну из главных проблем, с которой может столкнуться футбол из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса.

«Говорят, что турниры могут вернуться в июне, июле или августе, но никто еще не говорит о сценарии, по которому все будет развиваться в дальнейшем, а также, что будет происходить с футболом в целом. Я не знаю, сколько месяцев пройдет без футбола, но если это произойдет, то многие клубы по всему миру прекратят существование», - сказал Каштру в эфире Rádio Renascença.

Ранее Луиш Каштру рассказал, что после получения приглашения поработать в «Порту» думал, что его зовут на должность водителя автобуса.