Луиш КАШТРУ: «Многие клубы по всему миру прекратят существование»

Наставник «горняков» считает, что коронавирус способен больно ударить по футболу

  • 21.04.2020 20:55
  • 1211 просмотров
  • 6 комментариев
Луиш КАШТРУ: «Многие клубы по всему миру прекратят существование»
© Instagram. Луиш Каштру

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру озвучил одну из главных проблем, с которой может столкнуться футбол из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса.

«Говорят, что турниры могут вернуться в июне, июле или августе, но никто еще не говорит о сценарии, по которому все будет развиваться в дальнейшем, а также, что будет происходить с футболом в целом. Я не знаю, сколько месяцев пройдет без футбола, но если это произойдет, то многие клубы по всему миру прекратят существование», - сказал Каштру в эфире Rádio Renascença.

Ранее Луиш Каштру рассказал, что после получения приглашения поработать в «Порту» думал, что его зовут на должность водителя автобуса.

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Источник — A Bola

(7 голосов)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 21.04.2020 22:01
    0
    Теперь наши клубы хоть не много подтянутся. Нашим клубам этот простой до одного места. за билеты, рекламу и тв права все равно тир копейки получают!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2020 22:01
    0
    Zport., 21.04.2020 21:41
    Среди этого количества слов увидел слово Суркис.... И тут он виноват, нигодяй
    хештег на всякий пожарный
    Ссылка
    banderlog78
    online
      banderlog78, 21.04.2020 21:48
    +1
    нічого страшного не станенеться. просто поврізають зарплати всім цим МЕГАСТАРАМ
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 21.04.2020 21:41
    -1
    Oleksii Reva, 21.04.2020 21:34
    Многие клубы прекратят существование ... Какая боль.
    Это не футболисты! В 70 - е годы у нас во дворе было асфальтовое поле с щебнем по периметру. Если упадешь сотрешься. Желающих играть было 120 человек, играли только 12, так как поле было для мини футбола. Конкурс 1 к 10. Играли с 9 утра до 9 вечера, бесплатно. В начале играли лучшие на уровне Пеле, Марадоны...и выше. Некоторые ребята занимались в футбольных клубах от 5 лет и более. Пол года в году были не футбольными. И ни каких проблем. А то, что наши дворовые Пеле, Марадоны не попали в большой футбол проблема Советского спорта, коррупция. В профессиональный футбол попали не многие. Результат ни одного выдающегося. А лучшие не попали после 8 класса в ДЮСШ по лицу, что плохо учились! Где футбол и где учеба? Пеле, Горинча, Марадона были отличниками в школе? Я научился хорошо играть в футбол в 15 лет, ребята которые занимались в футбольных клубах 8 лет говорили, что я звезда, но старая. Так как для того, чтобы заниматься любительским футболом в СССР, нужно в 14 лет пойти в ДЮСШ. В советском союзе спортсмены считались работниками предприятий. А в это время бездарныеспортсмены, по блату вышедших а руководители советского спорта( Суркис например) набирали бездарных по блату. Нужно любить свое дело, а не деньги! Вот например боксеры, они одиночки, никто кроме них за проигрыш не виноваты, а х@йболистам постоянно яйца мешают показать футбол высшего класса!
    Среди этого количества слов увидел слово Суркис.... И тут он виноват, нигодяй
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2020 21:36
    +3
    Oleksii Reva, 21.04.2020 21:34
    Многие клубы прекратят существование ... Какая боль.
    Это не футболисты! В 70 - е годы у нас во дворе было асфальтовое поле с щебнем по периметру. Если упадешь сотрешься. Желающих играть было 120 человек, играли только 12, так как поле было для мини футбола. Конкурс 1 к 10. Играли с 9 утра до 9 вечера, бесплатно. В начале играли лучшие на уровне Пеле, Марадоны...и выше. Некоторые ребята занимались в футбольных клубах от 5 лет и более. Пол года в году были не футбольными. И ни каких проблем. А то, что наши дворовые Пеле, Марадоны не попали в большой футбол проблема Советского спорта, коррупция. В профессиональный футбол попали не многие. Результат ни одного выдающегося. А лучшие не попали после 8 класса в ДЮСШ по лицу, что плохо учились! Где футбол и где учеба? Пеле, Горинча, Марадона были отличниками в школе? Я научился хорошо играть в футбол в 15 лет, ребята которые занимались в футбольных клубах 8 лет говорили, что я звезда, но старая. Так как для того, чтобы заниматься любительским футболом в СССР, нужно в 14 лет пойти в ДЮСШ. В советском союзе спортсмены считались работниками предприятий. А в это время бездарныеспортсмены, по блату вышедших а руководители советского спорта( Суркис например) набирали бездарных по блату. Нужно любить свое дело, а не деньги! Вот например боксеры, они одиночки, никто кроме них за проигрыш не виноваты, а х@йболистам постоянно яйца мешают показать футбол высшего класса!
    Ничего себе накрыл .
    Ссылка
    Oleksii Reva
      Oleksii Reva, 21.04.2020 21:34
    -4
    Многие клубы прекратят существование ... Какая боль.
    Это не футболисты! В 70 - е годы у нас во дворе было асфальтовое поле с щебнем по периметру. Если упадешь сотрешься. Желающих играть было 120 человек, играли только 12, так как поле было для мини футбола. Конкурс 1 к 10. Играли с 9 утра до 9 вечера, бесплатно. В начале играли лучшие на уровне Пеле, Марадоны...и выше. Некоторые ребята занимались в футбольных клубах от 5 лет и более. Пол года в году были не футбольными. И ни каких проблем. А то, что наши дворовые Пеле, Марадоны не попали в большой футбол проблема Советского спорта, коррупция. В профессиональный футбол попали не многие. Результат ни одного выдающегося. А лучшие не попали после 8 класса в ДЮСШ по лицу, что плохо учились! Где футбол и где учеба? Пеле, Горинча, Марадона были отличниками в школе? Я научился хорошо играть в футбол в 15 лет, ребята которые занимались в футбольных клубах 8 лет говорили, что я звезда, но старая. Так как для того, чтобы заниматься любительским футболом в СССР, нужно в 14 лет пойти в ДЮСШ. В советском союзе спортсмены считались работниками предприятий. А в это время бездарныеспортсмены, по блату вышедших а руководители советского спорта( Суркис например) набирали бездарных по блату. Нужно любить свое дело, а не деньги! Вот например боксеры, они одиночки, никто кроме них за проигрыш не виноваты, а х@йболистам постоянно яйца мешают показать футбол высшего класса!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2020 21:36
    +3
    Oleksii Reva, 21.04.2020 21:34
    Многие клубы прекратят существование ... Какая боль.
    Это не футболисты! В 70 - е годы у нас во дворе было асфальтовое поле с щебнем по периметру. Если упадешь сотрешься. Желающих играть было 120 человек, играли только 12, так как поле было для мини футбола. Конкурс 1 к 10. Играли с 9 утра до 9 вечера, бесплатно. В начале играли лучшие на уровне Пеле, Марадоны...и выше. Некоторые ребята занимались в футбольных клубах от 5 лет и более. Пол года в году были не футбольными. И ни каких проблем. А то, что наши дворовые Пеле, Марадоны не попали в большой футбол проблема Советского спорта, коррупция. В профессиональный футбол попали не многие. Результат ни одного выдающегося. А лучшие не попали после 8 класса в ДЮСШ по лицу, что плохо учились! Где футбол и где учеба? Пеле, Горинча, Марадона были отличниками в школе? Я научился хорошо играть в футбол в 15 лет, ребята которые занимались в футбольных клубах 8 лет говорили, что я звезда, но старая. Так как для того, чтобы заниматься любительским футболом в СССР, нужно в 14 лет пойти в ДЮСШ. В советском союзе спортсмены считались работниками предприятий. А в это время бездарныеспортсмены, по блату вышедших а руководители советского спорта( Суркис например) набирали бездарных по блату. Нужно любить свое дело, а не деньги! Вот например боксеры, они одиночки, никто кроме них за проигрыш не виноваты, а х@йболистам постоянно яйца мешают показать футбол высшего класса!
    Ничего себе накрыл .
    Ссылка
    banderlog78
    online
      banderlog78, 21.04.2020 21:48
    +1
    нічого страшного не станенеться. просто поврізають зарплати всім цим МЕГАСТАРАМ
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 21.04.2020 22:01
    0
    Теперь наши клубы хоть не много подтянутся. Нашим клубам этот простой до одного места. за билеты, рекламу и тв права все равно тир копейки получают!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2020 22:01
    0
    Zport., 21.04.2020 21:41
    Среди этого количества слов увидел слово Суркис.... И тут он виноват, нигодяй
    хештег на всякий пожарный
    Ссылка
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