КАШТРУ: «Не понимал, кем меня приглашают работать. Водителем автобуса?»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал, как в 2006 году после завершения работы с «Пенафиелом» оказался в одном из грандов португальского футбола «Порту».

«История попадания в «Порту» - невероятная вещь. Я не имел никакого отношения к клубу, не знал абсолютно никого в «Порту». Для того, кто выходит из второй лиги в первую, подобное кажется, словно прыжок с парашютом. Я не был тем человеком, который делал бы погоду в первом дивизионе. Моя карьера игрока также не была чем-то из ряда вон выходящим. Контактов с топ-клубами у меня никогда не было, а уровень команд был весьма невзрачный.

Я помню, что закончил сезон с «Пенафиелом» и получил приглашение от «Эштрелы» из Амадоры. Но мне ясно сказали, что выбор будет между мной и Дауто Факирой. Я прибыл на разговор с президентом клуба, а через несколько дней мне сказали, что выбор пал на Дауто. Хорошо, без проблем. Я уехал домой в ожидании еще каких-то вариантов. Но я думал, что это конец: все, что я делал год назад было испорчено понижением в классе.

Однажды я отправился за покупками в супермаркет, а когда добрался до машины, получил два звонка на телефон с незнакомого номера. Я подумал тогда: «Не буду тратить деньги, перезванивая тому, чей номер даже не знаю» (смеется). Я – безработный, и не собираюсь перезванивать кому-то. Экономия перевесила любопытство. Я вернулся домой, а через пару дней тот же номер мне перезвонил. На другой стороне телефона был Антеро Энрике. Я сразу не поверил и переспросил, тот ли это Антеро Энрике из «Порту», о котором я знаю. Он подтвердил, что это он и есть. После этого я начал раскладывать математику в голове, ведь он сказал, что хочет поговорить со мной о работе. После общения я был очень взволнован, так как не мог понять, что происходит. Я всегда стараюсь просчитывать ситуации. В «Порту» был Ко Адриансе, его помощником был Руй Баррос, вся техническая команда была подобрана… Для чего я был нужен «Порту»? Водителем автобуса?

Антеро назначил дату, но затем последовал перенос. Думаю, это было связано с уходом Ко Адриансе со своего поста. В итоге через 2-3 недели Антеро Энрике снова пригласил меня на диалог, объяснив, что перенос вызван проблемами внутри клуба. На дворе был сентябрь, и чемпионат уже начался. На встрече с Энрике мы обговорили тенденции в футболе, игровую модель, вопросы организации… Я вернулся домой, и моя жена спросила, как прошло общение. Я ответил, что все было хорошо, но не более того. Затем все вернулось на круги своя, но в какой-то момент Антеро Энрике позвонил и сказал, что они хотят видеть меня техническим директором клубной академии. Я сказал, что до этого только однажды работал с детьми младше 13 лет, но меня заверили, что им не нужен кто-то, кто очень разбирается в тренировочном процессе и работе с юными футболистами. Они создавали проект развития академии, который в будущем привел к появлению в клубе таких игроков, как Диего Далот, Рубен Невеш, Андре Силва, Гонсалу Пасиенсия. Это принесло бюджету «Порту» несколько десятков миллионов евро с продаж», - рассказал Луиш Каштру в эфире программы «Давайте поговорим о футболе».

Напомним, с лета минувшего года Луиш Каштру возглавляет «Шахтер», с которым лидирует в УПЛ и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.