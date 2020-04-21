Андрей ПЯТОВ: «Всегда буду поддерживать Ракицкого»

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов поделился своим мнением по поводу перехода в «Зенит» Ярослава Ракицкого в январе 2019 года:

«Я считаю, что «Шахтер» сильнее «Зенита», но это мое мнение. Но это его выбор, он так решил.

Не мне его судить, я его всегда буду поддерживать. Сколько грязи на него вылилось».

Ранее Пятов заявил, что видит плюсы в переносе Евро на 2021 год.