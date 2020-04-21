Андрей ПЯТОВ: «Всегда буду поддерживать Ракицкого»

Голкипер «Шахтера» - о трансфере Ярослава Ракицкого

  • 21.04.2020 19:33
  • 802 просмотра
  • 5 комментариев
Андрей ПЯТОВ: «Всегда буду поддерживать Ракицкого»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов поделился своим мнением по поводу перехода в «Зенит» Ярослава Ракицкого в январе 2019 года:

«Я считаю, что «Шахтер» сильнее «Зенита», но это мое мнение. Но это его выбор, он так решил.

Не мне его судить, я его всегда буду поддерживать. Сколько грязи на него вылилось».

Ранее Пятов заявил, что видит плюсы в переносе Евро на 2021 год.

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Источник — FootballHub

(3 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 21.04.2020 19:58
    0
    © УАФ– М а ф і я! , 21.04.2020 19:54
    Это ирония, или ты на полном серьезе говоришь?
    Конечно ирония. Джордж Оруэлл, роман «1984»
    -
    Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.
    -
    Если ты в меньшинстве — и даже в единственном числе, — это не значит, что ты безумен. Есть правда и есть неправда, и, если ты держишься правды, пусть наперекор всему свету, ты не безумен.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2020 19:57
    +1
    То что объективная реальность для воротника это грязь говорит о многом! Сидел бы себе в ДНР или в рашу езжал, там грязи ж нет?
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 21.04.2020 19:54
    -1
    alefteev77, 21.04.2020 19:48
    Тоже поддерживаю Ракицкого и других настоящих украинцев в их стремлении переехать в Россию, обниматься с рассеянами из Дагестана, Элисты, Йошкаролы, говорить, петь на российском языке, играть и жить в России.
    -
    Молодцы ребята, берите пример с Ракицкого и езжайте в прекрасную, развитую Россию, страну правды, мира и любви!
    Поддерживаем вас!
    Это ирония, или ты на полном серьезе говоришь?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 21.04.2020 19:48
    -2
    Тоже поддерживаю Ракицкого и других настоящих украинцев в их стремлении переехать в Россию, обниматься с рассеянами из Дагестана, Элисты, Йошкаролы, говорить, петь на российском языке, играть и жить в России.
    -
    Молодцы ребята, берите пример с Ракицкого и езжайте в прекрасную, развитую Россию, страну правды, мира и любви!
    Поддерживаем вас!
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 21.04.2020 19:40
    +2
    Все прекрасно помнят, как ты, в 2014-м, на блокпосту с боевиками фоткался в обнимку
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 21.04.2020 19:40
    +2
    Все прекрасно помнят, как ты, в 2014-м, на блокпосту с боевиками фоткался в обнимку
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2020 19:57
    +1
    То что объективная реальность для воротника это грязь говорит о многом! Сидел бы себе в ДНР или в рашу езжал, там грязи ж нет?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 21.04.2020 19:58
    0
    © УАФ– М а ф і я! , 21.04.2020 19:54
    Это ирония, или ты на полном серьезе говоришь?
    Конечно ирония. Джордж Оруэлл, роман «1984»
    -
    Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.
    -
    Если ты в меньшинстве — и даже в единственном числе, — это не значит, что ты безумен. Есть правда и есть неправда, и, если ты держишься правды, пусть наперекор всему свету, ты не безумен.
    Ссылка
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