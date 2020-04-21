Андрей ПЯТОВ: «Всегда буду поддерживать Ракицкого»

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов поделился своим мнением по поводу перехода в «Зенит» Ярослава Ракицкого в январе 2019 года:
«Я считаю, что «Шахтер» сильнее «Зенита», но это мое мнение. Но это его выбор, он так решил.
Не мне его судить, я его всегда буду поддерживать. Сколько грязи на него вылилось».
Ранее Пятов заявил, что видит плюсы в переносе Евро на 2021 год.
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Источник — FootballHub
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Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.
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Если ты в меньшинстве — и даже в единственном числе, — это не значит, что ты безумен. Есть правда и есть неправда, и, если ты держишься правды, пусть наперекор всему свету, ты не безумен.
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Молодцы ребята, берите пример с Ракицкого и езжайте в прекрасную, развитую Россию, страну правды, мира и любви!
Поддерживаем вас!
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Молодцы ребята, берите пример с Ракицкого и езжайте в прекрасную, развитую Россию, страну правды, мира и любви!
Поддерживаем вас!
-
Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.
-
Если ты в меньшинстве — и даже в единственном числе, — это не значит, что ты безумен. Есть правда и есть неправда, и, если ты держишься правды, пусть наперекор всему свету, ты не безумен.
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