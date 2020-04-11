Андрей ПЯТОВ: «Вижу плюс в переносе Евро»

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов нашел положительные моменты в том, что чемпионат Европы перенесен на 2021 год:
«Вижу плюс в переносе Евро в том, что у нас за это время будет 6 матчей с хорошими соперниками по Лиге наций.
Какая у нас подготовка будет к чемпионату Европы – сыграем с одними из самых сильных сборных. Думаю, это пойдет нам только в плюс».
Ранее Пятов заявил о том, что готов стать тренером вратарей.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.