Андрей ПЯТОВ: «Вижу плюс в переносе Евро»

Вратарь сборной Украины не расстроился из-за переноса турнира

  • 11.04.2020 13:57
  • 225 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ПЯТОВ: «Вижу плюс в переносе Евро»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов нашел положительные моменты в том, что чемпионат Европы перенесен на 2021 год:

«Вижу плюс в переносе Евро в том, что у нас за это время будет 6 матчей с хорошими соперниками по Лиге наций.

Какая у нас подготовка будет к чемпионату Европы – сыграем с одними из самых сильных сборных. Думаю, это пойдет нам только в плюс».

Ранее Пятов заявил о том, что готов стать тренером вратарей.

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Источник — YouTube

(3 голоса)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 11.04.2020 14:14
    -1
    А у других сборных, типо не будет подобных матчей?
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