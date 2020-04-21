ВИДЕО. Лучшие сейвы пятого тура чемпионата Беларуси

Белорусская федерация футбола опубликовала ролик с лучшими сейвами пятого тура Высшей лиги.
В нарезку попали несколько самых ярких спасения ворот в исполнении голкиперов белорусских команд.
Ранее Евгений Хачериди попросил прощения у игрока «Витебска» и арбитра.
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Источник — АБФФ
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