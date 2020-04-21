ВИДЕО. Юлия Левченко взялась за новый челлендж во время карантина

Получилось не так ярко, как с Роналду, но тоже достойно

  • 21.04.2020 14:07
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ВИДЕО. Юлия Левченко взялась за новый челлендж во время карантина
© Инстаграм Юлии Левченко

Прыгунья в высоту Юлия Левченко приняла участие в челлендже от Лероя Сане.

За 45 секунд украинке не удалось превзойти достижение вингера «Манчестер Сити», который сделал 100 повторений. А сколько сделала Левченко – смотрите на видео.

Ранее подобный челлендж исполнили Марта Костюк и Катарина Завацкая.

Ранее Роналду понравилось, как Юлия Левченко выполнила его челлендж.

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Источник — Sport.ua

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