ВИДЕО. Юлия Левченко взялась за новый челлендж во время карантина

Прыгунья в высоту Юлия Левченко приняла участие в челлендже от Лероя Сане.
За 45 секунд украинке не удалось превзойти достижение вингера «Манчестер Сити», который сделал 100 повторений. А сколько сделала Левченко – смотрите на видео.
Ранее подобный челлендж исполнили Марта Костюк и Катарина Завацкая.
Ранее Роналду понравилось, как Юлия Левченко выполнила его челлендж.
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Источник — Sport.ua
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