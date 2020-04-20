Костюк и Завацкая приняли участие в челлендже от Лероя Сане

Спойлер: Катарина была более удачливой

  • 20.04.2020 18:47
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Костюк и Завацкая приняли участие в челлендже от Лероя Сане
© БТУ. Катарина Завацкая и Марта Костюк

Украинские теннисистки Марта Костюк и Катарина Завацкая подключились к челленджу от вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане.

В итоге Завацкая за 45 секунд сумела сделать 90 повторений, Костюк – 75. У Сане результат оказался немного выше – 100.

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Источник — Sport.ua

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