Костюк и Завацкая приняли участие в челлендже от Лероя Сане

Украинские теннисистки Марта Костюк и Катарина Завацкая подключились к челленджу от вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане.
В итоге Завацкая за 45 секунд сумела сделать 90 повторений, Костюк – 75. У Сане результат оказался немного выше – 100.
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Источник — Sport.ua
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