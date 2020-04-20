Денис Попов назвал самого талантливого игрока Динамо

21-летний защитник «Динамо» Денис Попов назвал самого сильного футболиста своего поколения в столичном клубе.



- Мне нравится Бодя Леднев. Он реально сильный футболист. У него был в дубле небольшой спад, а потом он как начал прибавлять… Мне кажется, что он реально будет хорошим футболистом.



- В потенциале сильнее всех других?

- Потенциал сумасшедший.



- Он помог бы сейчас «Динамо»?

- У нас Витя Цыганков есть, поэтому позиция закрыта. Без шансов. Это если только перестроят тактику как-то, хотя Бодя и в центре может сыграть. Мне нравится его игра, Леднев реально прогрессирует.



- Может, Витя поедет дальше в Европу играть, и тогда Леднев получит шанс?

- Дай Бог, чтобы у Вити все хорошо сложилось! Но на данном этапе, мне кажется, Витя на правом фланге – лидер. Давайте говорить честно.



- Цыганков - лидер по игровым качествам, а не тот человек, который всех соберет и скажет «Погнали!»?

- Он тоже может сказать что-то, когда выходит с капитанской повязкой, но больше Сидорчук мотивирует. Но Витя тоже может сказать, не простые какие-то слова, а что-то конкретное сказать и мотивировать нас, – сказал Попов.

Напомним, Леднев на правах аренды выступает в «Заре». В текущем сезоне Богдан сыграл 27 матчей, забил 13 голов и отдал 3 ассиста.

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