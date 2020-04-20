Денис ПОПОВ: «С Мораесом был игровой момент»

Защитник «Динамо» объяснил, почему жестко сыграл против форварда «Шахтера»

  • 20.04.2020 17:33
  • 451 просмотр
  • 5 комментариев
Денис ПОПОВ: «С Мораесом был игровой момент»
© ФК Динамо Киев. Денис Попов

21-летний защитник «Динамо» Денис Попов рассказал, почему жестко сыграл против Жуниора Мораеса.

- В интернете было много фотографий с того момента, где ты в подкате играешь против Жуниора Мораеса. Это был какой-то особый для тебя момент или просто игровой эпизод? Ты специально так достаточно грубо сыграл против него или всегда так играешь?
- Я так обычно играю – это мой стиль. И как раз такой момент случился, где у меня в голове стрельнуло, что нужно так против него сыграть. Вот и все. Это игровой момент, а не то, что я как-то предвзято к нему отношусь или еще что-то. Просто так решил сделать.

- То есть, если бы на том месте, к примеру, был Алан Патрик, то ты также бы сыграл?
- Да. Любой другой игрок был бы – так же бы сыграл.

- У тебя такой стиль игры, чтобы не «отпускать» момент?
- Да, стараюсь не проиграть своему оппоненту.

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Источник — Динамомания

(3 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 20.04.2020 18:16
    +2
    jekаfunny, 20.04.2020 18:02
    Ну ты ж правил отродясь не знал , вротберулька, как ты можешь судить об игровом моменте ?
    Пососулька Моника Левински.
    Ты ещё каплей спермы висела на папином йухе, а я уже и в футбол играл и правила знал.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 20.04.2020 18:16
    +1
    Там была красная карточка
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 20.04.2020 18:15
    +1
    jekаfunny, 20.04.2020 18:02
    Ну ты ж правил отродясь не знал , вротберулька, как ты можешь судить об игровом моменте ?
    А тызнаеш правила?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 20.04.2020 18:02
    0
    Forever_young_13, 20.04.2020 17:49
    - Я так обычно ГРЯЗНО играю – это мой стиль.
    Надеюсь, что шубную помойку будет постоянно судить Катюха Монзуль. Она очень любит удалять таких стилистов
    Ну ты ж правил отродясь не знал , вротберулька, как ты можешь судить об игровом моменте ?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 20.04.2020 17:49
    0
    - Я так обычно ГРЯЗНО играю – это мой стиль.
    Надеюсь, что шубную помойку будет постоянно судить Катюха Монзуль. Она очень любит удалять таких стилистов
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 20.04.2020 18:16
    +2
    jekаfunny, 20.04.2020 18:02
    Ну ты ж правил отродясь не знал , вротберулька, как ты можешь судить об игровом моменте ?
    Пососулька Моника Левински.
    Ты ещё каплей спермы висела на папином йухе, а я уже и в футбол играл и правила знал.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 20.04.2020 18:16
    +1
    Там была красная карточка
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 20.04.2020 18:15
    +1
    jekаfunny, 20.04.2020 18:02
    Ну ты ж правил отродясь не знал , вротберулька, как ты можешь судить об игровом моменте ?
    А тызнаеш правила?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 20.04.2020 18:02
    0
    Forever_young_13, 20.04.2020 17:49
    - Я так обычно ГРЯЗНО играю – это мой стиль.
    Надеюсь, что шубную помойку будет постоянно судить Катюха Монзуль. Она очень любит удалять таких стилистов
    Ну ты ж правил отродясь не знал , вротберулька, как ты можешь судить об игровом моменте ?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 20.04.2020 17:49
    0
    - Я так обычно ГРЯЗНО играю – это мой стиль.
    Надеюсь, что шубную помойку будет постоянно судить Катюха Монзуль. Она очень любит удалять таких стилистов
    Ссылка
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