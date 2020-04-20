Денис ПОПОВ: «С Мораесом был игровой момент»

21-летний защитник «Динамо» Денис Попов рассказал, почему жестко сыграл против Жуниора Мораеса.
- В интернете было много фотографий с того момента, где ты в подкате играешь против Жуниора Мораеса. Это был какой-то особый для тебя момент или просто игровой эпизод? Ты специально так достаточно грубо сыграл против него или всегда так играешь?
- Я так обычно играю – это мой стиль. И как раз такой момент случился, где у меня в голове стрельнуло, что нужно так против него сыграть. Вот и все. Это игровой момент, а не то, что я как-то предвзято к нему отношусь или еще что-то. Просто так решил сделать.
- То есть, если бы на том месте, к примеру, был Алан Патрик, то ты также бы сыграл?
- Да. Любой другой игрок был бы – так же бы сыграл.
- У тебя такой стиль игры, чтобы не «отпускать» момент?
- Да, стараюсь не проиграть своему оппоненту.
Источник — Динамомания
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Ты ещё каплей спермы висела на папином йухе, а я уже и в футбол играл и правила знал.
Надеюсь, что шубную помойку будет постоянно судить Катюха Монзуль. Она очень любит удалять таких стилистов
Надеюсь, что шубную помойку будет постоянно судить Катюха Монзуль. Она очень любит удалять таких стилистов
Ты ещё каплей спермы висела на папином йухе, а я уже и в футбол играл и правила знал.
Надеюсь, что шубную помойку будет постоянно судить Катюха Монзуль. Она очень любит удалять таких стилистов
Надеюсь, что шубную помойку будет постоянно судить Катюха Монзуль. Она очень любит удалять таких стилистов
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