Александр ЗИНЧЕНКО: «Нас предупредили, чтобы мы пока не писали Гвардиоле»

У наставника «Манчестер Сити» недавно не стало матери

  • 20.04.2020 12:58
  • 1136 просмотров
  • 0 комментариев
Александр ЗИНЧЕНКО: «Нас предупредили, чтобы мы пока не писали Гвардиоле»
© Футбол 1/2/3. Александр Зинченко

Футболист английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко вернулся в Украину и рассказал, как проводит время на карантине. Также игрок пролил свет на сроки возвращения к тренировкам в клубе.

«До 4 мая пока никаких тренировок не ожидается. Ближе к этому числу нам дадут точную дату, чтобы мы прилетели в Манчестер. Все игроки находятся дома, в своих странах. Бразильцы - в Бразилии, португальцы - в Португалии. Ближе к 4 числу будет все понятно. Сейчас главное - каждый хочет вернуться к тренировочному процессу, чтобы возобновили чемпионат и все продолжалось так, как это было раньше. По поводу бана - никто ничего не говорит, но сейчас это не первостепенно.

К сожалению, у Пепа Гвардиолы недавно не стало матери, поэтому нас предупредили, чтобы мы не писали ему в это время. Конечно, каждый через интернет выразил ему поддержку, потому что мы одна семья. В это время каждому тяжело, но когда теряешь близких и родных - это самое страшное. До этого он отсылал ребятам видео, в которых призывал держать себя в форме. Это были видео поддержки», - сказал Зинченко.

Напомним, что в АПЛ осталось сыграть девять туров. Ман Сити идет на втором месте, отставая от лидера Ливерпуля на 25 очков.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности