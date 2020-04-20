Александр ЗИНЧЕНКО: «Нас предупредили, чтобы мы пока не писали Гвардиоле»

Футболист английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко вернулся в Украину и рассказал, как проводит время на карантине. Также игрок пролил свет на сроки возвращения к тренировкам в клубе.
«До 4 мая пока никаких тренировок не ожидается. Ближе к этому числу нам дадут точную дату, чтобы мы прилетели в Манчестер. Все игроки находятся дома, в своих странах. Бразильцы - в Бразилии, португальцы - в Португалии. Ближе к 4 числу будет все понятно. Сейчас главное - каждый хочет вернуться к тренировочному процессу, чтобы возобновили чемпионат и все продолжалось так, как это было раньше. По поводу бана - никто ничего не говорит, но сейчас это не первостепенно.
К сожалению, у Пепа Гвардиолы недавно не стало матери, поэтому нас предупредили, чтобы мы не писали ему в это время. Конечно, каждый через интернет выразил ему поддержку, потому что мы одна семья. В это время каждому тяжело, но когда теряешь близких и родных - это самое страшное. До этого он отсылал ребятам видео, в которых призывал держать себя в форме. Это были видео поддержки», - сказал Зинченко.
Напомним, что в АПЛ осталось сыграть девять туров. Ман Сити идет на втором месте, отставая от лидера Ливерпуля на 25 очков.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.