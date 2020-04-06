Мать Гвардиолы умерла от коронавируса

Сегодня, 6 апреля мать главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы Долорос Сала Каррио умерла от коронавируса. Ей было 82 года.

«Манчестер Сити» уже выразил соболезнования своему тренеру и его семье:

«Все, кто связан с клубом, выражают свои самые искренние соболезнования в это самое печальное время Пепу, его семье и всем их друзьям».

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом.