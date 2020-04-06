Мать Гвардиолы умерла от коронавируса

Болезнь забрала мать наставника «Манчестер Сити»

  • 06.04.2020 17:26
  • 1287 просмотров
  • 2 комментария
Мать Гвардиолы умерла от коронавируса
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Сегодня, 6 апреля мать главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы Долорос Сала Каррио умерла от коронавируса. Ей было 82 года.

«Манчестер Сити» уже выразил соболезнования своему тренеру и его семье:

«Все, кто связан с клубом, выражают свои самые искренние соболезнования в это самое печальное время Пепу, его семье и всем их друзьям».

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом.

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Источник — ФК Манчестер Сити

(3 голоса)

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Комментарии
    Максим Максимов
    online
      Максим Максимов, 06.04.2020 17:44
    +1
    А теперь пусть те п....ры, которые говорят, что это фейк или еще что то, пусть повякают в очередной раз.....Земля пухом....
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.04.2020 17:31
    +3
    Земля пухом! Пеп держись! Все эти события показывают что деньги не главное в жизни!!!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.04.2020 17:31
    +3
    Земля пухом! Пеп держись! Все эти события показывают что деньги не главное в жизни!!!!!!!
    Ссылка
    Максим Максимов
    online
      Максим Максимов, 06.04.2020 17:44
    +1
    А теперь пусть те п....ры, которые говорят, что это фейк или еще что то, пусть повякают в очередной раз.....Земля пухом....
    Ссылка
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