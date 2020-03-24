Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом.

На эти деньги Объединение врачей Барселоны приобретет необходимое оборудование. Деньги направят на покупку материалов и санитарного оборудования для борьбы с коронавирусом.

В Испании зафиксированы уже почти 40 тысяч случаев заражения коронавирусом и 2800 смертельных случаев.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола входит в тройку самых высокооплачиваемых тренеров мира.