Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом.
На эти деньги Объединение врачей Барселоны приобретет необходимое оборудование. Деньги направят на покупку материалов и санитарного оборудования для борьбы с коронавирусом.
В Испании зафиксированы уже почти 40 тысяч случаев заражения коронавирусом и 2800 смертельных случаев.
Ранее сообщалось о том, что Гвардиола входит в тройку самых высокооплачиваемых тренеров мира.
Источник — Sport.es
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