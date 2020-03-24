Гвардиола пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом

Наставник «Манчестер Сити» решил помочь родной Каталонии

  • 24.03.2020 22:24
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  • 1 комментарий
Гвардиола пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом.

На эти деньги Объединение врачей Барселоны приобретет необходимое оборудование. Деньги направят на покупку материалов и санитарного оборудования для борьбы с коронавирусом.

В Испании зафиксированы уже почти 40 тысяч случаев заражения коронавирусом и 2800 смертельных случаев.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола входит в тройку самых высокооплачиваемых тренеров мира.

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Источник — Sport.es

(3 голоса)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 24.03.2020 22:54
    +1
    Походу футбольные люди могут скинуться без потерь для себя на сумму годового бюджета средней европейской страны))
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 24.03.2020 22:54
    +1
    Походу футбольные люди могут скинуться без потерь для себя на сумму годового бюджета средней европейской страны))
    Ссылка
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