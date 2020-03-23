Месси или Роналду. France Football назвал самого высокооплачиваемого игрока

Согласно исследованию французского футбольного журнала France Football, Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар остаются тремя самыми высокооплачиваемыми футболистами в мире.

В исследовании оценивается доход самых высокооплачиваемых игроков в мире путем добавления их предполагаемой валовой зарплаты и дохода от прав на имидж к бонусам, полученным в прошлом сезоне.

В результате издание оценивает общий годовой доход звезды «Барселоны» Лионеля Месси в 131 миллион евро (141 миллион долларов).

Это ставит аргентинца впереди португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который занимает второе место в списке с предполагаемым доходом в 118 миллионов евро.

Бразильская звезда «ПСЖ» Неймар, переехавший во Францию ​​из «Барселоны» за рекордную сумму в 2017 году, занимает третье место в списке с общей выплатой в 95 миллионов евро, намного опередив Гарет Бэйла из мадридского «Реала». Валлиец является четвертым в списке с 38,7 миллионами евро.

Между тем, по данным журнала, коуч «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером с общей заработной платой 40,5 миллиона евро, опередив Антонио Конте из «Интера» Милан (30 миллионов евро) и Пепа Гвардиолу из «Манчестер Сити» (27 миллионов евро).