Месси или Роналду. France Football назвал самого высокооплачиваемого игрока

Симеоне, Конте и Гвардиола входят в топ-3 по зарплате среди тренеров мира

  • 23.03.2020 20:59
  • 687 просмотров
  • 1 комментарий
Месси или Роналду. France Football назвал самого высокооплачиваемого игрока
© Twitter. Месси и Роналду

Согласно исследованию французского футбольного журнала France Football, Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар остаются тремя самыми высокооплачиваемыми футболистами в мире.

В исследовании оценивается доход самых высокооплачиваемых игроков в мире путем добавления их предполагаемой валовой зарплаты и дохода от прав на имидж к бонусам, полученным в прошлом сезоне.

В результате издание оценивает общий годовой доход звезды «Барселоны» Лионеля Месси в 131 миллион евро (141 миллион долларов).

Это ставит аргентинца впереди португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который занимает второе место в списке с предполагаемым доходом в 118 миллионов евро.

Бразильская звезда «ПСЖ» Неймар, переехавший во Францию ​​из «Барселоны» за рекордную сумму в 2017 году, занимает третье место в списке с общей выплатой в 95 миллионов евро, намного опередив Гарет Бэйла из мадридского «Реала». Валлиец является четвертым в списке с 38,7 миллионами евро.

Между тем, по данным журнала, коуч «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером с общей заработной платой 40,5 миллиона евро, опередив Антонио Конте из «Интера» Милан (30 миллионов евро) и Пепа Гвардиолу из «Манчестер Сити» (27 миллионов евро).

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Источник — France Football

(8 голосов)

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 23.03.2020 21:34
    0
    І тут Мессі обійшов Роналду)
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 23.03.2020 21:34
    0
    І тут Мессі обійшов Роналду)
    Ссылка
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