ЛЕВЧЕНКО: «В Нидерландах рассматривают вариант завершения чемпионата»

Президент Профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко рассказал о вариантах возобновления чемпионата страны.

«У Федерации было несколько сценариев. Первый - возобновление чемпионата 19 июня. Через 2-3 дня выступит премьер-министр Нидерландов, который скажет, можно ли проводить массовые мероприятия. Если это произойдет, то футболисты смогут тренироваться в маленьких группах, от 1 до 3 человек.

Буквально неделю назад мы разговаривали с Федерацией и они рассматривают сейчас досрочное завершение чемпионата, не доиграв его. Если чемпионат не стартует 19 июня или на неделю позднее, это точка невозврата, когда чемпионат не смогут возобновить. Министерство здравоохранения говорит, что есть вероятность, что вторая волна коронавируса будет в сентябре. Учитывая это, команды думают, когда возобновлять чемпионат», - сказал Левченко.

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