Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Аякс ни копейкой не поможет слабым командам»

Амстердамский клуб отказался вносить средства в специальный антикризисный фонд

  • 14.04.2020 15:39
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Аякс ни копейкой не поможет слабым командам»
© Twitter. Евгений Левченко

Президент Профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко рассказал о ситуации с футбольными клубами в стране, которые финансово страдают от пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

«Мы говорили о том, чтобы Федерация футбола создала глобальный фонд, который поможет выжить слабым командам (участники еврокубков выделяют часть заработанных средств — прим. ред.). «Аякс» наотрез отказался и предупредил, что ни копейки не внесет в данный фонд. «Аякс» смотрит исключительно на свои приоритеты, и они касаются не чемпионата Нидерландов, а выхода на более высокий уровень. А такой фонд помог бы другим клубам. «Аякс» — кузница талантов, и они смотрят только на финансовую составляющую. Это многих разочаровало.

Три дня назад поступило письмо от игроков «Фортуны», в котором сказано, что руководство намерено урезать зарплату, а за март или апрель вообще отказались платить. Такие тревожные звоночки уже поступают», — отметил Левченко.

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Источник — ТК Футбол

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