ЗИНЧЕНКО: «Если меня не возьмут экспертом на ТВ, то пойду в киберспорт»

Футболист сборной Украины раздумывает над сменой рода деятельности

  • 20.04.2020 09:59
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  • 1 комментарий
ЗИНЧЕНКО: «Если меня не возьмут экспертом на ТВ, то пойду в киберспорт»
© Instagram. Александр Зинченко и Влада Седан

Игрок английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своей жизни на карантине.

«Я перешел на двухразовое питание, иначе бы уже набрал вес такой, что можно было бы вместо дяди Вити Леоненко садится в студию Великого Футбола. За это время я уже успел сделать себе собственную тренировочную базу. Подумываю, что если карантин продлят, буду набирать молодежь и потихонечку воспитывать 7-8 летних ребят для будущего Украины.

Тренировочная база у меня здесь - если не в топ-10, то в топ-20 по Украине точно. У меня есть все, что только можно придумать. Условия, газон, есть где пробежаться, поэтому я в форме держусь уверенно. Сериалы в нашей с Владой жизни тоже присутствуют, но перед сном. Если меня не возьмут экспертом на телеканал Футбол, то пойду в киберспорт.

У нас общий бюджет и мы вместе принимаем решения о покупках. Но, как говорят, мужчина - это голова, а женщина - это шея. Куда шея направит, туда голова и смотрит. Когда у меня свадьба? Это вопрос из такой же категории, как и «Когда возобновляются тренировки в Манчестер Сити?». Сейчас все в подвешенном состоянии, никто ничего не знает. Как только будет календарь игр, тогда мы сможем сесть и решить», - сказал Зинченко.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не собирается покупать левого защитника.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Nashwill
    online
      Nashwill, 20.04.2020 10:29
    0
    якщо будеш обсирати Динамо,то на крото(к)анал візьмуть хоч зараз тільки навчися жити в гівні,їсти гівно і бути гівном (і замість мозку ту ж субстанцію) і готовий експерд для кротовні
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 20.04.2020 10:29
    0
    якщо будеш обсирати Динамо,то на крото(к)анал візьмуть хоч зараз тільки навчися жити в гівні,їсти гівно і бути гівном (і замість мозку ту ж субстанцію) і готовий експерд для кротовні
    Ссылка
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