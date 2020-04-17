Манчестер Сити не собирается покупать левого защитника

«Манчестер Сити» не планирует в летнее трансферное окно покупать нового левого защитника.
Как отмечает английская пресса, такое решение принял Хосеп Гвардиола.
Наставник «Манчестер Сити» будет полагаться на Бенжамена Менди и Александра Зинченко, а также клуб вернет из «Лейпцига» Анхелиньо.
Ранее сообщалось, что «Лейпциг» хочет выкупить Анхелиньо.
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Источник — Manchester Evening News
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