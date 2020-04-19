Максим ЧЕХ: «Ротань не виноват, что молодежка неудачно начала отбор»

Полузащитник «Мариуполя» обещает, что команда будет бороться до последнего

  • 19.04.2020 17:18
  • 135 просмотров
  • 1 комментарий
Максим ЧЕХ: «Ротань не виноват, что молодежка неудачно начала отбор»
© ФК Мариуполь. Максим Чех (справа)

Полузащитник «Мариуполя» и молодежной сборной Украины Максим Чех рассказал о шансах молодежной сборной в отборочном турнире к Евро-2021.
 
–– Что скажешь о выступлении молодежной сборной Украины в отборочном турнире чемпионата Европы? Почему не удалось показать более лучшие результаты в этих матчах?
— Мы сами виноваты в таких результатах. Теперь ничего не остается, как во всех оставшихся матчах выложиться на максимум, чтобы исправить наше положение.
 
— Думаешь, шансы догнать лидеров еще есть?
— Мы будем играть и бороться до последнего.
 
— С Русланом Ротанем сработались?
— Конечно. У него интересные тренировки, все понятно объясняет. Не его вина, что мы неудачно начали отборочный турнир.

Напомним, сборная Украины U-21 неудачно стартовала в отборе Евро-2021, проиграв три матча из четырех. 

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Источник — zbirna.com

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 19.04.2020 17:53
    +2
    А кто виноват? Петраков сделал их чемпионами мира. Пришёл Ротань и они сразу деградировали ниже плинтуса
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 19.04.2020 17:53
    +2
    А кто виноват? Петраков сделал их чемпионами мира. Пришёл Ротань и они сразу деградировали ниже плинтуса
    Ссылка
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