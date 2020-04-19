Максим ЧЕХ: «Ротань не виноват, что молодежка неудачно начала отбор»

Полузащитник «Мариуполя» и молодежной сборной Украины Максим Чех рассказал о шансах молодежной сборной в отборочном турнире к Евро-2021.



–– Что скажешь о выступлении молодежной сборной Украины в отборочном турнире чемпионата Европы? Почему не удалось показать более лучшие результаты в этих матчах?

— Мы сами виноваты в таких результатах. Теперь ничего не остается, как во всех оставшихся матчах выложиться на максимум, чтобы исправить наше положение.



— Думаешь, шансы догнать лидеров еще есть?

— Мы будем играть и бороться до последнего.



— С Русланом Ротанем сработались?

— Конечно. У него интересные тренировки, все понятно объясняет. Не его вина, что мы неудачно начали отборочный турнир.

Напомним, сборная Украины U-21 неудачно стартовала в отборе Евро-2021, проиграв три матча из четырех.

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