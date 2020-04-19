Максим ЧЕХ: «Ротань не виноват, что молодежка неудачно начала отбор»

Полузащитник «Мариуполя» и молодежной сборной Украины Максим Чех рассказал о шансах молодежной сборной в отборочном турнире к Евро-2021.
–– Что скажешь о выступлении молодежной сборной Украины в отборочном турнире чемпионата Европы? Почему не удалось показать более лучшие результаты в этих матчах?
— Мы сами виноваты в таких результатах. Теперь ничего не остается, как во всех оставшихся матчах выложиться на максимум, чтобы исправить наше положение.
— Думаешь, шансы догнать лидеров еще есть?
— Мы будем играть и бороться до последнего.
— С Русланом Ротанем сработались?
— Конечно. У него интересные тренировки, все понятно объясняет. Не его вина, что мы неудачно начали отборочный турнир.
Напомним, сборная Украины U-21 неудачно стартовала в отборе Евро-2021, проиграв три матча из четырех.
Читайте также: Богдан МИЛОВАНОВ: «Молодежка Ротаня помогла быстро понять футбол Джукича»
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.