Богдан МИЛОВАНОВ: «Молодежка Ротаня помогла быстро понять футбол Джукича»

Защитник хихонского «Спортинга» и молодежной сборной Украины Богдан Милованов, которому сегодня исполняется 22 года, рассказал о прогрессе в испанской команде.



— В этом году в твоей карьере наступил переломный момент. Ты согласен?

— Конечно. В начале года я уже как-то задумывался о том, что в конце сезона нужно пробовать уходить в другой клуб. Я же играл только за «Спортинг-Б» во второй Сегунде. Но все изменил приход нового тренера. Однажды меня позвали на одну из тренировок, и это стало для меня большой неожиданностью. На следующей день говорят: «Готовься к игре», а в день матча: «Ты в составе».



— Как оцениваешь свой дебют за первую команду «Спортинга»?

— В целом, неплохо. Важно, что первый поединок, против «Эльче, мы выиграли — 1:0. Может, не всегда все получалось, но тренер меня с первого дня поддерживал, подсказывал. Я вижу, что в меня верят, а для любого футболиста это всегда очень важно. Самое главное, что команда поднялась с подвала турнирной таблицы на 8-е место. До зоны плей-офф за выход в Примеру — рукой подать. Нужно попасть в шестерку и побороться за повышение в классе. Я считаю, что такой клуб и такой город заслуживают на выход в высший дивизион. Тут богатые традиции, прекрасный стадион и замечательные болельщики.



— Требования сербского тренера Мирослава Джукича сильно отличаются от того футбола, в который ты играешь в молодежной сборной Украины?

— Нет. В том-то и дело, что опыт выступления за молодежку мне очень помог. Новый наставник «Спортинга» тоже требует от крайних защитников высоких позиций и примерно тех же перемещений, что и Руслан Ротань. Как и в молодежной сборной, сейчас в Хихоне снимают на видео наши тренировки, а потом разбирают действия футболистов, указывают на ошибки. Джукич тоже много внимания уделяет тактике. На следующий день после матча, во сколько бы он не закончился, у нас уже есть полный разбор игры.



Даже сейчас, на карантине, в группу сбрасывают различные нарезки по нашим действиям. Приятно, что главный тренер «Спортинга» меня и сейчас поддерживает. Звонит, интересуется, как мои дела. Представители молодежки тоже всегда на связи. Хочется, чтобы скорее все это закончилось, и люди вернулись к прежней жизни. Хочется уже играть в футбол…