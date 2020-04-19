Окончательное решение по Хачериди будет принято в ближайшее время

Бывший защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди действительно может покинуть брестское «Динамо» после вчерашнего скандала в матче с «Витебском».

«Источники, близкие к клубу подтверждают, что руководство «Бреста» очень разозлилось на Хачериди и вполне рассматривает вариант с прекращением сотрудничества. Окончательное решение будет принято в ближайшее время. Причем, причиной разрыва контракта может стать именно этот инцидент с агрессией футболиста в сторону арбитра в подтрибунном помещении», – сообщает телеграм-канал «Шах и Шах», который ведут журналисты Андрей Шахов-старший и Андрей Шахов-младший.

Напомним, Хачериди в концовке матча не сдержал нервы и ударил соперника из «Витебска», не владеющего мячом. А после финального свистка в подтрибунном помещении пытался избить рефери.