Окончательное решение по Хачериди будет принято в ближайшее время

Об этом сообщают источники, близкие к клубу

  • 19.04.2020 16:07
  • 728 просмотров
  • 3 комментария
Окончательное решение по Хачериди будет принято в ближайшее время
© ФК Динамо Брест. Евгений Хачериди

Бывший защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди действительно может покинуть брестское «Динамо» после вчерашнего скандала в матче с «Витебском».

«Источники, близкие к клубу подтверждают, что руководство «Бреста» очень разозлилось на Хачериди и вполне рассматривает вариант с прекращением сотрудничества. Окончательное решение будет принято в ближайшее время. Причем, причиной разрыва контракта может стать именно этот инцидент с агрессией футболиста в сторону арбитра в подтрибунном помещении», – сообщает телеграм-канал «Шах и Шах», который ведут журналисты Андрей Шахов-старший и Андрей Шахов-младший.

Напомним, Хачериди в концовке матча не сдержал нервы и ударил соперника из «Витебска», не владеющего мячом. А после финального свистка в подтрибунном помещении пытался избить рефери.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Шах и Шах

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Bohdan
      Bohdan, 19.04.2020 16:31
    0
    Таким він був і Динамо К. Характер і темперамент важко поміняти.
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 19.04.2020 16:19
    +2
    33 года чуваку, а мозгов не то, чтобы прибавлялось, а они еще и убавляться успевают, видимо...
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 19.04.2020 16:12
    0
    На карантин
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 19.04.2020 16:19
    +2
    33 года чуваку, а мозгов не то, чтобы прибавлялось, а они еще и убавляться успевают, видимо...
    Ссылка
    Bohdan
      Bohdan, 19.04.2020 16:31
    0
    Таким він був і Динамо К. Характер і темперамент важко поміняти.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 19.04.2020 16:12
    0
    На карантин
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности