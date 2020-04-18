КОВАЛЬЧУК: «Не хочу комментировать. Минус два футболиста, это чисто эмоции»

Главный тренер «Динамо» из Бреста Сергей Ковальчук прокомментировал поражение в матче 5-го тура против «Витебска» (0:1), в котором украинский защитник Евгений Хачериди ударил соперника и привез пенальти в свои ворота:

«К сожалению, у нас не все футболисты смогли сыграть в этой игре. Очень много травмированных. Поэтому взаимодействия, которые были раньше, потерялись. Моменты все равно были. Но сегодня не получилось ничего в атаке. А остальные моменты пока не буду комментировать.

Мы знали, что «Витебск» будет атаковать, хотели противопоставить контригру. Но даже на ротацию у нас сегодня ресурсов не хватали. Мы убрали Артема (Милевского), понятно что... Дальше комментировать не хочу. Потому что было уже минус два футболиста, и это уже чисто эмоции».