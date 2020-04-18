Тренер Витебска: «Необычный гол, но Хачериди нарушал правила»

Украинский защитник «Динамо» Брест Евгений Хачериди ударил ногой соперника из «Витебска» и в конце встречи привез в свои ворота пенальти, который хозяева реализовали и победили.

Тренер «Витебска» Сергей Ясинский считает, что все по делу.

«Прежде всего хотел бы сказать: считаю, мы победили заслуженно. Единственное, что хотелось бы не такой необычный гол забить, а хотелось бы забить один из тех моментов, который мы создали, а мы действительно их много создали. И они были довольно красивыми».

«Гол? Он такой, немножко необычный. Но, мне кажется, если соблюдать букву правил, то там действительно было нарушение, был удар. Наверное, это все правильно», – сказал Ясинский в эфире «Беларусь 5».