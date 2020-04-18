ТРЕТЬЯКОВ об урезании зарплат: «У нас и так бывают задержки по 2-3 месяца»

Полузащитник «Александрии» Максим Третьяков рассказал о ситуации с зарплатами в команде и УПЛ.

«Ситуация, как и у всех. Мы доверяем своему президенту, всегда готовы подождать, если нужно. Самое главное, что у нас все честно, даже если есть какие-то задержки. В Украине их нет, наверное, только у «Шахтера». Мы все понимаем, но, конечно, никто не хочет, чтобы ему урезали зарплату. В УПЛ он уже и так уже понизился. Видел интервью ребят из «Шахтера», которые говорят, что готовы. Но нужно понимать, что это топ-клуб, заработки совсем другого уровня.

Наши ребята – все профессионалы, работают, несмотря на карантин. Никто не сидит дома перед телевизором в трусах и зарабатывает деньги, как многие могут подумать.

Каждый держит себя в форме, у каждого есть имя, никто не хочет потом выходить и выглядеть смешно перед болельщиками. Каждый в нашей и, уверен, других командах держит себя в форме и должен получать зарплату, которая прописана в контракте. У нас нет такого, что премии больше, чем зарплата. Когда играли в еврокубках – премии были побольше. Но премии это одно, человек в нормальном государстве должен быть защищен.

Когда игрок подписывает контракт, есть определенные обязанности футболиста перед клубом и наоборот. Считаю, что не должны «резать» зарплаты. Тем более, как платят зарплату у нас. Каждый футболист не получает ее день в день, всегда ждет, доверяет команде, клубу, руководству. Бывают задержки по 2-3 месяца, а то и больше. Потому не надо делать из ребят каких-то нахлебников. Футболист готов ждать, каждый день выходит на тренировки, матчи. Такое же отношение должно быть и у клубов к футболистам», – сказал Третьяков, слова которого приводит «Футбольный формат».

Ранее сообщалось, что «Динамо» обсуждает с игроками сокращение зарплат.