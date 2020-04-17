Милевского назвали Игроком матча против Ислочи

Артем Милевский был признан лучшим игроком «Динамо» Брест в матче четвертого тура чемпионата Беларуси против «Ислочи» (победа 3:1). В том матче Милевский забил гол.
В голосовании болельщиков Милевский набрал 29% голосов:
🔝 Болельщики выбрали лучших игроков матча 4-го тура Высшей Лиги "Динамо-Брест" – "Ислочь" / Fans have named their players of the match against Isloch (Vysheyshaya Liga, Round 4) #fcdb1960— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) April 17, 2020
📹 Видеообзор матча / Match video review: https://t.co/CdHYCjP5i0 pic.twitter.com/5dQZhrGReZ
Ранее Милевский вошел в символическую сборную четвертого тура чемпионата Беларуси.
Источник — Twitter
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