Милевский – в Команде недели чемпионата Беларуси

Федерация футбола Белоруси опубликовала символическую сборную четвертого тура чемпионата страны:
Team of the week of «Belarus Premier League» Matchday 4 pic.twitter.com/oyf825FKOb— ABFF | Belarus Premier league, Belarusian cup (@BelFootFeder) April 15, 2020
В нее вошел форвард «Динамо-Брест» Артем Милевский, который забил гол в ворота «Ислочи» и помог своей команде победить 3:1.
Для Милевского это уже второе попадание в сборную недели в нынешнем сезоне.
На счету Милевского 2 гола в 4 матчах текущего чемпионата Беларуси.
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Источник — Twitter
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