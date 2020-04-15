Милевский – в Команде недели чемпионата Беларуси

Федерация футбола Белоруси опубликовала символическую сборную четвертого тура чемпионата страны:

Team of the week of «Belarus Premier League» Matchday 4 pic.twitter.com/oyf825FKOb — ABFF | Belarus Premier league, Belarusian cup (@BelFootFeder) April 15, 2020

В нее вошел форвард «Динамо-Брест» Артем Милевский, который забил гол в ворота «Ислочи» и помог своей команде победить 3:1.

Для Милевского это уже второе попадание в сборную недели в нынешнем сезоне.

На счету Милевского 2 гола в 4 матчах текущего чемпионата Беларуси.