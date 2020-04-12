Динамо Брест – Ислочь – 3:1. Милевский решает. Видео голов и обзор матча

Сегодня, 12 апреля, в Бресте состоялся матч 4-го тура чемпионата Беларуси, в котором «Динамо-Брест» обыграло «Ислочь» (3:1).
Победный гол на 77-й минуте забил украинский форвард Артем Милевский, в прыжке добавив мяч в пустые ворота.
Смотрите видео голов и обзор матча «Динамо-Брест» – «Ислочь» – 3:1.
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Источник — YouTube
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