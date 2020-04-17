Моуриньо мог возглавить Ливерпуль в 2004 году

Французский журналист Николя Вилас в своей книге сообщил о том, что в 2004 году, после победы в Лиге чемпионов с «Порту», Жозе Моуриньо был близок к тому, чтобы возглавить «Ливерпуль».
Португальский специалист был близок к подписанию контракта с «Красными», однако руководство клуба попросило подождать 15 дней, чтобы согласовать условия разрыва контракта с Жераром Улье, который тогда возглавлял команду.
В итоге этой паузой воспользовался Роман Абрамович, который переманил Моуриньо в «Челси». «Ливерпуль» возглавил Рафаэль Бенитес.
Ранее Моуриньо лично поздравил Деле Алли с днем рождения, несмотря на карантин.
Источник — Metro
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