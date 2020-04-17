Николай ШАПАРЕНКО: «С такими фанатами Динамо должно всех обыгрывать»

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко считает, что фанаты киевского клуба заслуживают более убедительных результатов от команды:

«Болельщики «Динамо» уже заждались. С такими фанами мы должны всех обыгрывать и быть лучшими не только в Украине, а и в Европе».

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