ВИДЕО. Шапаренко похвастался хорошей техникой

21-летний украинский полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко присоединился к «Stay At Home Challenge», посвященному важности карантина в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

«Принял от Богдана Леднева и передаю Беньямину Вербичу, Виктору Цыганкову и Че Че», — написал Шапаренко в Instagram, показав филигранную технику жонглирования рулоном туалетной бумаги.

В текущем сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 9 матчей во всех турнирах, где забил один мяч.

К «Stay At Home Challenge» также присоединился 26-летний словенский хавбек «Динамо» Беньямин Вербич.