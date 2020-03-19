ВИДЕО. Шапаренко похвастался хорошей техникой

Футболист «Динамо» присоединился к «Stay At Home Challenge»

  • 19.03.2020 20:57
  • 1258 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Шапаренко похвастался хорошей техникой
© ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

21-летний украинский полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко присоединился к «Stay At Home Challenge», посвященному важности карантина в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

«Принял от Богдана Леднева и передаю Беньямину Вербичу, Виктору Цыганкову и Че Че», — написал Шапаренко в Instagram, показав филигранную технику жонглирования рулоном туалетной бумаги.

В текущем сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 9 матчей во всех турнирах, где забил один мяч.

К «Stay At Home Challenge» также присоединился 26-летний словенский хавбек «Динамо» Беньямин Вербич.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 19.03.2020 21:23
    0
    ну, солнышко мог бы и одной ногой сделать
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    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 21:00
    -1
    Дубль это оценит))
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    JohnNeuman
      JohnNeuman, 19.03.2020 21:23
    0
    ну, солнышко мог бы и одной ногой сделать
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