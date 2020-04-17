Витебск – Динамо Брест. Где смотреть онлайн матч чемпионата Беларуси

В субботу, 18 апреля, состоится матч 5-го тура чемпионата Беларуси, в котором сыграют «Витебск» и «Динамо Брест».
Поединок пройдет в Витебск на стадионе «Центральный». Начало встречи в 18:00 по Киеву.
«Витебск» – «Динамо Брест». Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси
Эта игра будет показана в прямом эфире на телеканале «Спорт-1».
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Источник — Sport.ua
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