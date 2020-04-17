Витебск – Динамо Брест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси

В субботу, 18 апреля, состоится матч 5-го тура чемпионата Беларуси, в котором сыграют «Витебск» и «Динамо Брест». Встреча состоится в Витебске на стадионе «Центральный». Начало матча в 18:00 по Киеву.

После первых четырех туров обе команды набрали по 7 очков и занимают места в верхней части турнирной таблицы Высшей лиги. Брестское «Динамо» за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей идет пятым, «Витебск» – седьмым.

Команда Артема Милевского, Александра Нойка и Евгения Хачериди в статусе действующего чемпиона Беларуси пока что проиграла один раз. Случилось это в третьем туре во встрече со «Славией» (Мозырь). В том матче был и пенальти, и автогол, и оправдания главного тренера «динамовцев». Болельщики были очень недовольны игрой, но после этого команда выиграла два матча подряд (еще один был в полуфинале Кубка Беларуси) с общим счетом 5:1.

«Витебск» хоть и набрал семь очков, но пока что не демонстрировал уровня игры, который бы позволял быть фаворитом в предстоящем матче. Более того, в самом городе сейчас вспышка заболевания коронавирусом. Напомним, что домашний поединок третьего тура «северяни» играли на выезде против «Смолевичей», но на этот раз было принято решение встречу не переносить.

Игроки «Динамо Брест» хоть и немного напуганы поездкой в Витебск, но все равно остаются серьезными фаворитами у букмекеров. С этим тяжело не согласиться, хотя в Беларуси прогнозировать результаты пока что непросто. И все же, уверенность хотя бы в минимальной победе Милевского и компании присутствует.

18 апреля, суббота